Championnats de Belgique d’athlétisme : Elliot Crestan et Delphine Nkansa sacrés, la Namuroise critiquée

L’accélération finale de Crestan a été impressionnante. “Et cela donne de la confiance en vue des Mondiaux, a-t-il expliqué. En raison d’une blessure aux ischios, je n’ai pu faire qu’un seul entraînement de vitesse, mais mon sprint final est déjà là. J’ai vraiment besoin des trois semaines qui restent avant les Mondiaux, mais elles peuvent suffire, selon moi, pour atteindre ma forme optimale. Ma tactique aujourd’hui était surtout de ne jamais prendre la tête dans les parties avec vent de face, et cela s’est avéré être la bonne approche.”

La Sambrevilloise Delphine Nkansa a remporté le 100 mètres féminin. La championne d’Europe espoirs du 200 mètres s’est imposée en 11.03, passant sous le record de Belgique de Kim Gevaert, mais le vent soufflait beaucoup trop fort dans le dos pour l’homologation du résultat (5,2 m/seconde, pour 2 m/s maximum). Nkansa, qui dispose d’un record personnel en 11.22, n’avait pas la concurrence de Rani Rosius, blessée. “C’est quand même bon pour la confiance de courir aussi rapidement. Je ne m’y attendais pas, car je n’ai pas encore récupéré de l’Euro espoirs. J’ai parlé quelques fois à Kim Gevaert. Elle est très sympathique et m’encourage. J’espère un jour améliorer ses chronos, sans trop de vent”, rigole Delphine Nkansa, plus que probablement qualifiée pour les Mondiaux de Budapest sur 100 mètres, malgré ce vent.

Qualifiée pour la finale du 200 m, qu’elle n’a finalement pas disputée, Delphine, en délicatesse avec ses ischios, n’était plus dans la course après avoir été agressée verbalement par un membre de l’équipe nationale.

“Si j’ai été heureuse de revoir mes amies de l’équipe nationale sur le 100 m, par contre il y a eu un petit souci après : je me suis fait agresser verbalement par un coach néerlandophone, confie-t-elle. Après les championnats d’Europe U23, j’avais un peu mal à l’ischio et donc j’ai préféré prendre du repos pour préparer les championnats de Belgique. Les coaches du relais du 4x100 mètres ont prévu une compétition à Londres entre le championnat d’Europe et le championnat de Belgique. Cette nouvelle est tombée deux semaines avant la compétition, donc c’était compliqué pour moi. Mais je n’ai pas été écoutée. Pour eux, c’était inadmissible que je me repose pour les championnats de Belgique et je devais absolument faire le relais à Londres. J’ai refusé. Il y a eu de l’agacement, cela a fait des histoires. Les coaches du relais ont fait remonter l’information au président de la fédération. Je dois maintenant régler tout cela.”

“J’ai pourtant aimé mon championnat de Belgique, hormis cette histoire, conclut Delphine. J’étais venue pour le titre sur 100 m, l’objectif est atteint. Mais j’ai ressenti des douleurs à l’ischio en finale. J’ai donc préféré ne pas prendre de risques sur le 200 m, d’autant que j’étais sortie un peu de ma course avec ce conflit. J’ai préféré me soigner et revenir en forme pour ma prochaine compétition.”.

Enfin, Helena Ponette a remporté le 400 mètres sous une pluie battante, en 52.26. Elle a devancé la Rochefortoise Naomi Van Den Broeck, qui a couru en 52.61. Elle devrait se qualifier pour Budapest. Ce sera par contre trop juste pour Van Den Broeck (Roca). “Je suis quand même déçue du chrono et de cette deuxième place. Même si les conditions étaient mauvaises, j’aurais aimé gagner. Je pense que je me suis mis beaucoup trop de pression pour conserver une fois encore ce titre de championne de Belgique déjà remporté quatre fois de suite (avec l’indoor). Mais on ne peut pas toujours gagner, c’est ça le sport. Je vais utiliser cette expérience comme motivation supplémentaire pour les championnats de Belgique l’année prochaine.”

À noter que l’Archer Clément Labar a terminé au pied du podium du 3 000 m steeple, comme l’an dernier, alors que Pauline Smal finissait derrière Nafi Thiam au javelot, soit un doublé namurois dans cette discipline de lancers. A.G. (avec Belga)