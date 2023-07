Shaka Hislop, consultant ESPN, s'effondre en plein direct: "La vie vous donne parfois des moments de pause" (vidéos)

Le Trinidadien de 54 ans, ancien gardien de Newcastle et West Ham, a été victime d'un malaise alors qu'il préfaçait la rencontre (se déroulant à Los Angeles) avec le journaliste Dan Thomas.

guillement Ma réponse maintenant doit être de rechercher le meilleur avis médical que je puisse obtenir et d'écouter ce que mon médecin a à dire

Assez rapidement, à la mi-temps de la rencontre, Dan Thomas a donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de l'ancien joueur professionnel: "Évidemment, mon pote Shaka n’est pas ici, à côté de moi. Mais dans l'état actuel des choses, les nouvelles sont bonnes. Il est conscient, il parle. Nous avons également parlé à sa famille, car vous imaginez ce qui se passe en direct… Nous avons parlé à sa femme et tout va bien".

Cette nuit, Hislop a de nouveau été rassurant sur ESPN. Il a remercié sa famille, ses amis mais également les services médicaux, Dan Thomas et ESPN. Il espère être de retour rapidement. "De temps en temps, la vie vous donne des moments de pause et c'était le mien. Ma réponse maintenant doit être de rechercher le meilleur avis médical que je puisse obtenir et d'écouter ce que mon médecin a à dire", a conclu Shaka Hislop.