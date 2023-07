À un an des JO (série 1/2) : quelles seront les stars internationales des Jeux ?

Reste que certains athlètes semblent déjà se profiler comme les vedettes du grand événement de l’été prochain (du 26 juillet au 11 août 2024). Kylian Mbappé pourrait être l’une d’elles. La grande star du football français figure parmi les tout meilleurs footballeurs de la planète. Il a déjà répété à plusieurs reprises son envie de participer au tournoi olympique qui se déroulera chez lui. Sa présence augmenterait en tout cas l’intérêt du tournoi de football et ferait des Bleus des candidats à la médaille d’or.

Kipchoge pour la passe de trois

Eliud Kipchoge visera aussi la passe de trois à Paris. ©Soeren Stache/dpa

En athlétisme, Eliud Kipchoge visera, lui, un troisième titre consécutif au marathon. Sur la piste, on suivra avec énormément d’intérêt les performances du perchiste suédois Mondo Duplantis, de la spécialiste américaine du 400m et du 400m haies Sydney McLaughlin-Levrone, de la sprinteuse jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, des Norvégiens Karsten Warholm (400m et 400m haies) et Jakob Ingebrigtsen (demi-fond), de la spécialiste néerlandaise du tour de piste Femke Bol ou encore du sauteur en hauteur qatari Mutaz Barshim.

En natation, Katie Ledecky aura à cœur d’embellir encore un peu plus son tableau de chasse. L’Américaine compte déjà dix médailles olympiques, dont sept d’or. Dans sa vague, la nouvelle génération tentera de confirmer une domination qu’elle exerce pour le moment aux championnats du monde de Fukuoka. Le Roumain David Popovici et le Français Léon Marchand, qui vient d’améliorer le record du monde du 400m 4 nages qui était le dernier appartenant à la légende Michael Phelps, seront très attendus.

En gymnastique, Simone Biles redeviendra-t-elle la meilleure de toutes ? Elle a en tout cas annoncé son retour à la compétition après de longs mois loin des salles.

En cyclisme, Remco Evenepoel et Wout van Aert ne seront pas les seuls à briguer l’or olympique. Mathieu van der Poel en a aussi fait un objectif concret, trois ans après son échec et sa chute dans la course de VTT. L’insatiable Tadej Pogacar voudra, lui aussi, succéder à Richard Carapaz, champion olympique à Tokyo.

Djokovic pour combler un vide

Ce titre est le seul qui manque à l’immense palmarès de Novak Djokovic. Sur la terre battue de Roland-Garros, le vainqueur de vingt-trois levées du Grand Chelem devra se défaire de Carlos Alcaraz, qui vient de le battre à Wimbledon. Le phénomène espagnol devrait être encore plus fort dans douze mois. Quant à Rafael Nadal, il espère réussir un tout dernier grand numéro avant de raccrocher. Encore faut-il que son corps le lui permette.

Chez les femmes, Iga Swiatek s’érige, d’ores et déjà, comme la grande favorite. La Polonaise maîtrise l’ocre comme personne et s’est déjà imposée à trois reprises dans la Ville Lumière.

Riner pour être le héros français

Comme à chaque fois, les basketteurs américains seront scrutés avec beaucoup de curiosité par les autres sportifs qui les croiseront dans le village olympique. D’autres joueurs de NBA pourraient être de la partie, comme le Slovène Doncic, le Serbe Jokic et le Grec Antetokounmpo. Cela dit, la sensation devrait être française avec la participation attendue de Victor Wembanyama. S’il a déclaré forfait pour les championnats du monde afin de réussir ses premiers pas dans la grande ligue américaine, le n°1 de la draft veut être de l’aventure à domicile.

Enfin, le judoka français Teddy Riner pourrait finir son incroyable carrière sur un troisième sacre olympique chez les lourds, après ceux de 2012 et de 2016. Il serait assurément le héros de tout un peuple.