Frayeur au Tour de France : Tadej Pogacar chute en début de course (vidéo)

Même si le contre-la-montre a bien creusé l'écart entre le maillot jaune Vingegaard (Jumbo-Visma) et son concurrent Pogacar (UAE), le suspense aurait pu encore prendre un coup au début de la 17e étape de ce mercredi 19 juillet. En effet, le jeune Tadej Pogacar a chuté, tout seul, en début de course au sein du peloton mais, heureusement, il a réussi à repartir et rattraper son léger retard. À première vue, il ne semble pas non plus blessé.