Le journal du stage du Standard : Ngoy roi du poker, programme adapté pour Vanheusden

C’est sous une météo très capricieuse que les Liégeois se sont entraînés pour la quatrième fois aux Pays-Bas ce matin. Commencée avec un grand soleil, la séance matinale, qui a duré un peu plus d’une heure et demie, s’est terminée par une grosse averse qui a précédé un orage. Pas de quoi entamer la bonne humeur dans le groupe liégeois comme en attestait la demande de Noah Ohio à son coach. En guise de dernier exercice, les Liégeois devaient combiner dans les petits espaces, frapper au but et ensuite être à la réception d’un centre. Lorsque le T1 a stoppé l’exercice, le jeune buteur s’est écrié : “eh non, pourquoi tu arrêtes alors que c’est mon tour. J’adore cet exercice, laisse-nous encore jouer.”