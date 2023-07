Deux heures. C’est le temps qu’il a fallu à la bonne échappée pour se former. Tout le monde voulait être dans le bon coup et cela a abouti à une énième bataille royale. Sur les étapes vallonnées, le spectacle est omniprésent dès le kilomètre zéro lors de ce Tour de France. On a même vu Pogacar et VIngegaard tenter de suivre un coup en tête de course, comme il y a deux jours. “À un moment donné, je les ai vus à l’avant et je dois bien avouer que je n’y comprenais pas grand-chose”, a admis Julian Alaphilippe après la course.

Finalement, c’est à 87 kilomètres de l’arrivée que la bonne échappée s’est formée, avec Mathieu van der Poel, Thibaut Pinot, Victor Campenaert, Tiesj Benoot ou encore Dylan Teuns. Alaphilippe et Stuyven les ont rejoints à contretemps, au prix d’un gros effort. Au total, on a vu 33 attaques sur l’ensemble de l’étape. Un record sur ce Tour.

Cofidis fait coup double

La formation Cofidis n’avait plus gagné sur le Tour depuis 2008. Et là voilà avec deux victoires lors de l’édition 2023. Après Victor Lafay à San Sebastian, c’est l’expérimenté Ion Izaguirre qui s’est imposé. Il était le plus fort du groupe de tête et a profité du dernier col du jour pour basculer seul. Il a terminé son raid par un contre-la-montre individuel de plus de 30 kilomètres. Une fois la ligne d’arrivée franchie, il est tombé dans les bras de son directeur sportif Cédric Vasseur.

”On a joué le coup avec nos deux meilleures cartes et Izaguirre a été époustouflant. L’ambiance dans l’équipe est super, je suis fier et ému par ce qu’on réalise”, précisait Vasseur après l’arrivée.

Pinot se replace dans la roue de Gaudu

Présent dans l’échappée, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) n’a pas gagné mais il a récupéré environ trois minutes sur les favoris au classement général. Il se replace dans le top 10, à 6 minutes 33 de Vingegaard et a… 32 secondes de son leader (?) David Gaudu. Une bonne opération qui n’était pas forcément préméditée.

”Je ne me suis pas vraiment préoccupé du général, j’étais vraiment à bloc. J’ai laissé une cartouche sur la route et j’espère ne pas trop le payer demain. Mais je n’ai aucun regret”, a indiqué le Français à RMC une fois la ligne franchie.

Mathieu van der Poel va mieux

Malade ces derniers jours, Mathieu van der Poel avait notamment une petite extinction de voix… et de jambes. Mais le Néerlandais semble avoir récupéré. Présent à l’avant, il n’a pas été loin de remporter la victoire. Il lui a manqué deux kilomètres dans le dernier col pour basculer avec Izaguirre.

”Cela allait mieux aujourd’hui, précisait le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck, désigné combatif du jour. Depuis trois jours, je ne me sentais pas très bien. Mon corps n’est pas encore prêt pour gagner.” Mais cela pourrait encore venir d’ici Paris.