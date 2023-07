Kyrgios à propos de Goffin à Wimbledon: "Il a eu une carrière extraordinaire, il sait comment gagner des matches"

"C'est le meilleur tournoi du monde. J'ai travaillé extrêmement dur rien que pour capable d'essayer de participer. Je suis très excité d'être de nouveau ici", a expliqué l'Australien, qui n'a disputé qu'un seul match cette année, sur le gazon de Stuttgart, à la suite d'une opération au genou. "Il y a encore des points d'interrogation, c'est évident. On parle de matches en cinq sets. L'an dernier, ma préparation avait été idéale. Ici, c'est tout le contraire. J'aurais aimé jouer à Majorque pour avoir au moins un match supplémentaire avant Wimbledon. Mais mon corps n'était pas prêt. Cette semaine, je me suis entraîné avec de très bons joueurs et cela allait mieux. Mais je ne veux pas avoir des attentes irréalistes."