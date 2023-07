Deux frères jumeaux qui se disputent une victoire d’étape sur le Tour de France, c’est tout simplement du jamais vu ! Maillot jaune durant cinq journées en 2020, Adam Yates a retrouvé la prestigieuse tunique en devançant son frangin Simon au bout d’une finale disputée en duo. Un succès de prestige pour celui qui n’avait encore jamais engrangé de victoire d’étape sur un grand tour quand son jumeau en compte… 10 ! (6 sur le Giro, 2 sur le Tour et 2 sur la Vuelta).

Van Aert au milieu des grimpeurs

Onzième et premier Belge à l’arrivée de la première étape à Bilbao, Wout van Aert n’a jamais semblé en mesure de pouvoir prétendre à la victoire d’étape. Logiquement incapable de répondre lorsque le quatuor Adam Yates, Pogacar, Vingegaard, Lafay s’est détaché dans les plus gros pourcentages de la côte de Pike (à 10 kilomètres de l’arrivée), le coureur de chez Jumbo-Visma a ensuite vu les frères Yates se faire la malle. “Mes sensations étaient toutefois bonnes et quand je vois qui m’accompagnait dans le groupe qui s’est disputé la troisième place au sprint qu’a pris Pogacar, je devais être le seul coureur aussi lourd (rires)… Il n’y avait que des grimpeurs et des puncheurs autour de moi. C’est encourageant, mais je ne suis pas là pour cela. Ce que je veux, c’est gagner !” La revanche de l’Anversois surviendra-t-elle déjà ce dimanche à Saint-Sébastien ?

Pogacar à la chasse aux secondes

C’est l’enseignement principal de notre consultant Axel Merckx après cette première étape : Tadej Pogacar est prêt pour le duel qui l’attend avec Jonas Vingegaard. Déjà très à l’aise dans les gros pourcentages de la côte de Pike, le Slovène a ensuite pris soin d’enlever le sprint pour la troisième place, derrière les frères Yates. Un accessit qui lui permet d’engranger quatre secondes de bonifications et de bander les muscles dans le bras de fer qui semble déjà engagé avec le vainqueur sortant du Tour de France.

L’abandon de Mas, Carapaz au tapis

Présenté comme l’un des principaux outsiders de cette Grande Boucle, voir le favori à la troisième place sur le podium final à Paris derrière l’intouchable duo Pogacar-Vingegaard, Enric Mas (2e des deux dernières Vuelta) a quitté le Tour dès sa première étape, à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Une erreur de trajectoire a envoyé l’Espagnol de la Movistar au sol, lui qui avait fait de ce Tour son grand rendez-vous de la saison. Dans sa cabriole, Mas a emporté un autre prétendant au classement général puisque Richard Carapaz a lui aussi chuté. Le champion olympique a déjà déboursé près de 15 minutes aux autres favoris.