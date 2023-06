Officiel : Romaine Mundle est Rouche !

Après Isaac Price et Aiden O’Neill, le Standard a officiellement enregistré sa troisième recrue estivale en la personne de Romaine Mundle. L’Anglais de 20 ans débarque de Tottenham où il était en fin de contrat. Ailier droitier, Mundle doit apporter de la profondeur et de la vivacité à l’effectif de Carl Hoefkens. Avec les U21 de Tottenham, Mundle a disputé 48 rencontres inscrivant sept buts et délivrant six passes décisives. Disposant d’une offre de prolongation du club anglais, Mundle a préféré la décliner. La présence de Yaya Touré à Sclessin en tant que T2 a peut-être joué un rôle dans la prise de décision finale du joueur.