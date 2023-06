"On est sous le choc”, "Un Dragon ne meurt jamais" : Cédric Roussel, un buteur redouté et, surtout, un homme apprécié

Une disparition tragique et terriblement soudaine. “Certains amis l’ont encore croisé la veille. On est sous le choc”, raconte Gilles Barbera, ancien responsable communication à la RAEC Mons et présent ce dimanche au Tondreau pour le match amical contre Charleroi lors duquel un hommage poignant a été rendu à l’enfant du pays. “Un Dragon ne meurt jamais. Merci Céd”, pouvait-on lire sur les t-shirts portés par les joueurs montois. Une minute d’applaudissement a également retenti.

Sa famille et ses proches ont formé un demi-cercle au milieu du terrain et les Ultras, en tribune 2, ont déployé une banderole en son hommage.

Les joueurs de Mons sont montés sur le terrain avec ce t-shirt, ce dimanche.

Encore actif dans le football amateur

Fin mai, quelques mois après son éviction comme entraîneur à Mesvin (P2 Hainaut), où certains le disaient “trop gentil”, Cédric Roussel annonçait sa nomination au poste de directeur technique de l’USC Jemappes, en P1. “Je voulais garder une connexion avec le terrain”, avait-il commenté, enthousiaste.

Car Roussel, buteur redouté mais homme apprécié et disponible, était surtout un passionné du ballon rond. Retraité des terrains depuis 2015, il avait souhaité garder un pied dans le football. Comme employé pour une grande enseigne de magasins d’articles de sport, mais aussi dans le coaching. Il avait notamment entraîné des jeunes à l’Olympic. “Il était fier de ses gamins”, reprend Barbera, qui se souvient d’un homme “entier, simple et de bonne compagnie”. Roussel aimait aussi faire et refaire les matchs, les analyser et les commenter.

guillement Je crois qu'il avait peur d'être oublié.

Les hommages ont plu depuis l’annonce de son décès : “Un gentil garçon, une crème”, pleure le gardien Dimitri Habran, son ancien équipier. “Pas toi, merde. Nous devions nous voir demain (NdlR : ce dimanche) comme d’habitude après un match à Mons pour boire un coup et refaire le monde. Tu vas me manquer biloute”, a écrit son ami Cédric Berthelin, très ému.

”Je retiendrai son humour exceptionnel, sa sensibilité à fleur de peau, sa passion et sa grande humanité, raconte Laurent Wuillot, sous le choc et lui aussi présent ce dimanche au Tondreau. On reparlait d’aller courir ensemble prochainement. Je sais qu’il s’était plaint de la poitrine, puis il y a eu la Ducasse, il a fait chaud… Mais de là à ce qu’on t’annonce ça, c’est affolant.”

Cédric le bourlingueur

Montois, c’est évidemment dans sa ville natale que Cédric Roussel a laissé les souvenirs les plus indélébiles. Lors de la saison 2002-2003, il termina co-meilleur buteur du championnat de Belgique (22 buts) grâce à sa symbiose avec son ancien acolyte de l’attaque montoise Jean-Pierre La Placa. “Il m’appelait 'Le petit Suisse' et je le surnommais 'mon grand'. On avait une complicité naturelle sur le terrain. À l’instinct, se souvient La Placa, abasourdi sous le soleil montois ce dimanche. Il était d’une gentillesse incroyable. Il n’y a pas si longtemps, il m’a dit qu’il avait toujours besoin d’être sur les réseaux sociaux. Je crois qu’il avait un peu peur d’être oublié.”

Comment oublier ses débuts en pro à La Louvière, au milieu des années 90 ? Puis à La Gantoise (1998-2000) avant d’évoluer en Angleterre, à Coventry – avec qui il marqua notamment un doublé à Old Trafford, l’antre de Manchester United – et Wolverhampton. “Il y a 3-4 ans, sur une brocante, j’ai trouvé une cassette VHS de Coventry et c’était lui sur la couverture, se souvient Gilles Barbera. Improbable ! Je l’ai achetée et lui ai offert. Il était ému.”

Il a exaucé ses cinq vœux

Après Mons (2002-2003), puis Genk la saison suivante, l’attaquant robuste (1m90) signa en Russie, au Rubin Kazan, grâce à son agent Nenad Petrovic. “Je regrette d’y être parti mais c’est la seule offre que Genk a acceptée, alors que Saint-Etienne représentait un challenge sportif plus intéressant”, confia Roussel à La DH/Les Sports en 2008.

Cédric Roussel laissera un vide terrible dans le cœur des supporters montois. ©JIMMY BOLCINA

Dix ans plus tard, dans L’Avenir, il rembobinait : “Lors de la visite avant de signer, les Russes m’ont littéralement vendu du rêve. J’ai mangé dans les meilleurs restaurants, dormi dans les meilleurs hôtels. Et financièrement, la proposition était vraiment intéressante. Le joueur qui affirme ne pas être intéressé par l’argent ment. J’ai signé en connaissance de cause mais j’ai vite déchanté, racontait le Montois dans le quotidien. Le noyau était russophone. En dehors des entraînements, je restais cloîtré dans ma chambre, sans téléphone, avec deux chaînes en russe et peu d’internet, qui coûtait très cher à l’époque. On m’avait promis 10 000 spectateurs dans le stade, mais il y avait un zéro de trop (rire).”

Un but en six matchs, puis un retour précoce en Belgique. Au Standard, son rêve. “Quand j’ai commencé ma carrière pro, je voulais jouer en D1 belge, devenir le meilleur buteur, évoluer en Premier League, intégrer le noyau des Diables rouges (NdlR : 2 sélections en 2003 sous Aimé Anthuenis) et enfin, porter la vareuse du Standard. Tous mes vœux ont été réalisés”, savourait-il.

Après une saison à Zulte Waregem et quelques semaines minées par les blessures à Brescia (Italie), Cédric Roussel referma sa carrière professionnelle chez lui, à Mons, puis joua encore quelques saisons au niveau amateur. Il laisse un vide profond dans la cité du Doudou.

Notre rédaction présente ses sincères condoléances à ses proches.