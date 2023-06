Van Aert s'impose finalement avec 49 secondes d'avance sur le très jeune Alec Segaert et 1'05" secondes sur Rune Herregodts, troisième.

De son côté, Remco Evenepoel a été très malchanceux. Le champion du monde a chuté dans un virage dès le début de course et termine finalement à la quatrième place à 1'21" de van Aert et juste devant son équipier Ilan Van Wilder.