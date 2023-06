Thibaut Courtois n’est pas le premier : voici le top 5 des clashs chez les Diables

Juin 1986 : Vandereycken renvoyé en plein Mondial

La Coupe du monde 1986, c’est la demi-finale mais c’est aussi un démarrage chaotique en phase de poules et le renvoi au pays de René Vandereycken. La raison officielle ? Une légère blessure au genou qui le privait de la suite du tournoi. La réalité ? Un conflit avec Guy Thys.

Vandereycken reproche au sélectionneur des choix trop défensifs pour le match d’ouverture contre le Mexique (défaite 2-1). Il joue encore l’Irak (succès 2-1) mais ça restera sa 50e et ultime cap avec les Diables. Il est privé des deux matchs suivants puis est carrément renvoyé au pays, quatre jours avant le quart de finale contre l’Espagne.

Vandereycken a toujours dit que sa remise en cause de la tactique avait aidé les Diables dans le tournoi, parce que Thys avait finalement écouté ses conseils sans le reconnaître. D’autres ont assuré que son départ avait amélioré l’ambiance dans le groupe.

Janvier 1990 : Scifo n’en peut plus de Meeuws

À quelques mois de la Coupe du monde en Italie, Enzo Scifo explose. Il n’accepte plus les choix du sélectionneur Walter Meeuws qui le cantonne à un rôle de réserviste, même aux exercices d’entraînement.

Scifo râle et veut quitter le groupe. Guy Thys, qui n’est plus coach fédéral mais reste une sorte de belle-mère du staff, arrive à raisonner le meneur de jeu d’Auxerre. Il lui explique qu’il ne pourra pas être repris pour le Mondial s’il quitte la sélection.

Scifo mord sur sa chique mais il ne joue pas les deux matchs suivants. Heureusement pour lui, le vent tourne rapidement : critiqué de toutes parts, Meeuws est limogé fin février après un nul contre la Suède en amical. Thys revient, Scifo aussi.

Enzo Scifo taclé par Paul Gascoigne au Mondial 1990, un tournoi qu'il aurait loupé si Walter Meeuws n'avait pas été débarqué. ©Photo News

Mai 1990 : Ceulemans menace de claquer la porte

En pleine préparation de la Coupe du monde, Jan Ceulemans craque. À 33 ans, il ne supporte pas de voir que son influence diminue en équipe nationale. Il est réserviste lors d’un amical contre la Roumanie et menace d’abandonner le groupe à deux semaines du premier match du tournoi contre la Corée du Sud.

Le sélectionneur Guy Thys lui parle longuement. Il explique avoir voulu le ménager en vue du tournoi. Ceulemans accepte de rester. Mais quand la compo du match face à la Corée tombe, le Caje est furieux : il est à nouveau sur le banc. Il se sent trahi par l’entraîneur.

Malin, Thys utilise cette rage dans le bon sens. Cinq jours plus tard, Ceulemans est titulaire pour la deuxième rencontre, en retrouvant son brassard de capitaine. Il inscrit le troisième but belge face à l’Uruguay (3-1) et restera dans le onze jusqu’au cruel but de l’Anglais David Platt en huitièmes de finale.

Guy Thys et Jan Ceulemans ont eu besoin d'une grosse discussion avant la Coupe du monde 1990 en Italie. ©Photo News

Février 1994 : Oliveira en a marre du flanc

Quand il donne sa présélection pour la Coupe du monde aux États-Unis au mois de mai 1994, Paul Van Himst ne cite pas le nom de Luis Oliveira. L’attaquant reste pourtant sur une belle saison en Serie A à Cagliari.

Un choix qui trouvait son origine dans un clash entre le Belgo-Brésilien et le coach après une défaite à… Malte en février. Van Himst avait aligné Oliveira sur le flanc droit, ce qui ne goûtait pas du tout l’avant-centre. Dans une interview, il va jusqu’à dire que Van Himst ne comprend pas comment il faut l’utiliser.

Oliveira n’est donc pas surpris de ne pas figurer dans la liste. Il le voit même comme un soulagement. Il avait avoué à Van Himst qu’il ne voulait pas venir dans un rôle de remplaçant, sous peine de perdre de sa valeur sur le marché.

Juin 1994 : Wilmots estime que Van Himst l’a tué

Après deux victoires en deux matchs, la Belgique est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Paul Van Himst décide d’aligner les réservistes contre l’Arabie saoudite, dont Marc Wilmots.

La rencontre se transforme en piège : les Diables sont battus à la surprise générale et doivent se farcir l’Allemagne plutôt que l’Irlande en huitièmes de finale.

En plein Euro 2016, alors qu’il est maintenant sélectionneur, Wilmots évoque la situation de Romelu Lukaku dans son groupe avec une référence personnelle : “Moi, en 1994, un entraîneur m’a tué”.

Pendant deux ans, Wilmots ne se mettra plus à disposition des Diables. Jusqu’en 1996 et la nomination de Wilfried Van Moer, après l’ère Van Himst.