Critérium du Dauphiné: Vingegaard désormais concentré sur le Tour: "Je ne regarde pas ce que fait Pogacar"

Vingegaard n'a pas été menacé et a terminé la course d'une semaine avec plus de deux minutes d'avance au général. Le coureur danois de 26 ans estime qu'il peut être "très satisfait de l'ensemble de la semaine. Je suis en bonne forme, je le savais déjà. L'ensemble de l'équipe a également fait une excellente course. Mais je suis quand même un peu surpris que mon avance soit si importante".