Critérium du Dauphiné: "Je peux être très satisfait de cette semaine" (Jonas Vingegaard)

" C'est quelque chose d'énorme de remporter cette course, une des plus importantes du monde", a déclaré Vingegaard au micro des organisateurs. "Je suis bien sûr très heureux. J'ai vu qu'Adam Yates voulait attaquer dans la dernière montée, alors que Majka menait le groupe. Je me sentais bien alors j'ai encore tenté quelque chose", dit le Danois qui termine au général avec 2:23 d'avance sur Adam Yates et 2:56 sur l'Australien Ben O'Connor.

"Je peux être très satisfait de cette semaine, je suis en bonne forme et toute l'équipe a été fantastique", a ajouté le Danois. "Je suis un peu surpris d'avoir creusé autant d'écarts au classement général. Maintenant, je vais prendre quelques jours de repos et ensuite je vais continuer à me préparer pour le Tour de France. J'ai encore un peu de travail, mais pas grand-chose".