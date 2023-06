Officiel: Lionel Messi s'engage avec l'Inter Miami

"Je ne retourne pas au Barça, je vais à l'Inter Miami", a révélé l'Argentin dans une interview exclusive accordée aux journaux espagnols Mundo Deportivo et Sport.

Le dernier vainqueur de la Coupe du monde, qui fêtera prochainement son 36ème anniversaire, avait plusieurs possibilités d'avenir. Une première l'emmenait en Arabie saoudite où les clubs étaient prêts à faire des folies pour attirer l'attaquant gaucher. L'Inter Miami était également désireux de s'attacher les services du N.30 de Paris. Enfin, la troisième piste était un retour au FC Barcelone, son club de coeur.

"Je voulais vraiment, j'étais très excité de pouvoir revenir, mais après avoir vécu ce que j'ai vécu et la sortie que j'ai eue, je ne voulais plus me retrouver dans la même situation : attendre de voir ce qui allait se passer et laisser mon avenir entre les mains d'un autre", a expliqué l'Argentin au sujet d'un éventuel retour au Barça.

Lionel Messi n'était "pas heureux" à Paris, où il a joué deux saisons sans briller sous le maillot du PSG, a-t-il confessé mercredi en annonçant à des médias espagnols qu'il partait aux Etats-Unis pour porter le maillot de l'Inter Miami.

"C'était deux années où je n'étais pas heureux, je n'aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je l'ai beaucoup moins fait, je partageais moins d'activités avec eux", a-t-il dit, expliquant qu'il entendait désormais privilégier sa vie de famille.