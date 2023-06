Pourtant La Liga avait validé le plan de faisabilité des champions en titre et le club avait dégraissé quelque peu son noyau et sa masse salariale. Mais un autre obstacle se heurtait à Joan Laporta et son club. Avant de pouvoir valider définitivement ce plan de faisabilité, le Barça devait attendre que le marché des transferts soit ouvert. Autrement dit, il fallait jouer la montre.

Ce que le clan Messi ne souhaitait pas. Comme l’a dit Jorge Messi, le père du joueur, qui s’est entretenu avec le président Joan Laporta, le transfert de Leo Messi devrait être bouclé de façon “imminente”.

Et plusieurs médias ont confirmé l'information selon laquelle l'Inter Miami tenait le bon bout pour attirer La Pulga. Lionel Messi a un accord verbal avec le club américain.

Leo Messi et sa compagne Antonella Roccuzzo ont donc refusé l'offre mirobolante d'Arabie saoudite. La famille était réticente à l'idée de s'installer dans le désert du Golfe.

L'Argentin, une fois qu'il aura pris sa décision définitive, publiera un communiqué sur ses réseaux sociaux pour expliquer son choix. Mais son avenir s'écrira, du moins en tant que joueur, loin de la Catalogne...