Parmi les neufs pilotes belges engagés, on en retrouve un seul dans la catégorie reine Hypercar, le Limbourgeois Laurens Vanthoor, engagée sur une Porsche 963 Hybrid avec le Français Kévin Estre et l’Allemand André Lotterer. Laurens Vanthoor est le premier belge à disputer les 24 Heures dans la catégorie reine depuis Stoffel Vandoorne, qui avait terminé 3e en 2019. Monté sur le podium à Portimao, au Portugal, lors de la deuxième manche du championnat du monde d’endurance (FIA WEC), Vanthoor a fait partie des six pilotes à être passé sous la barre des 3:30 lors de la Journée Test dimanche dernier.

Dans la catégorie LMP2, son petit frère Dries est venu renforcer le duo anglo-turc Tom Gamble et Salih Yoluc (Oreca Racing Team Turkey).

Mais on y retrouve aussi et surtout le premier équipage 100 % belge aligné au Mans depuis 2011 avec Tom Van Rompuy/Ugo de Wilde/Maxime Martin, dont l’Oreca DKR Engineering est parée de noir, jaune et rouge. Enfin, si elle n’engage pas de pilotes nationaux, l’équipe belge WRT sera l’une des candidates à la victoire avec les équipages Sean Gelael/Ferdinand Habsburg/Robin Frijns (Idn/Aut/P-B) et Rui Andrade/Louis Delétraz/Robert Kubica (Ago/Sui/Pol).

En GTE-Am, Sarah Bovy sera à nouveau au sein d’un équipage 100 % féminin avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting, passant de la Ferrari 488 GTE à la Porsche 911 RSR de l’équipe Iron Dames. Toujours sur une Porsche, Jan Heylen épaulera le Canadien Zach Robichon et l’Américain Ryan Hardwick alors qu’Alessio Picariello sera aux côtés des Italiens Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni. Enfin, à l’instar d’Ugo de Wilde en LMP2, Ulysse De Pauw fera aussi ses débuts au Mans sur une Ferrari 488 GTE qu’il partagera avec le Français Julien Piguet et le Britannique Simon Mann.

Les premiers essais commenceront ce mercredi alors que le départ de la course sera donné à 16h samedi.

La liste complète des pilotes qualifiés pour les 24 Heures du Mans

Hypercar (16)

2. Cadillac Racing Cadillac V-Series R LMDh Bamber-Lynn-Westbrook (NZL-GB-GB)

3. Cadillac Racing Cadillac V-Series R LMDh Bourdais-Van der Zande-Dixon (Fra-P-B-NZ)

4. Floyd Vanwall Racing Vanwall Vandervell 680 LMH Dillmann-Guerrieri-Vautier (Fra-Arg-Fra)

5. Porsche Penske Porsche 963 LMDh Cameron-Christensen-Makowiecki (USA-Dan-Fra)

6. Porsche Penske Porsche 963 LMDh Estre-Lotterer-L. VANTHOOR (Fra-All-BEL)

7. Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 LMH Conway-Kobayashi-Lopez (GB-Jap-Arg)

8. Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 LMH Buemi-Hartley-Hirakawa (Sui-NZ-Jap)

38. Team Jota Porsche 963 LMDh Da Costa-Stevens-Yé (Por-GB-CHN)

50. Ferrari AF Corse Ferrari 499P LMH Fuoco-Molina-Nielsen (Ita-Esp-Dan)

51. Ferrari AF Corse Ferrari 499P LMH Pierguidi-Calado-Giovinazzi (Ita-GB-Ita)

75. Porsche Penske Porsche 963 LMDh Nasr-Jaminet-Tandy (Bré-Fra-GB)

93. Peugeot Sport Peugeot 9X8 LMH Di Resta-Jensen-Vergne (GB-Dan-Fra)

94. Peugeot Sport Peugeot 9X8 LMH Duval-Menezes-N. Muller (Fra-USA-Sui)

311. Action Express Cadillac V-Series LMDh Derani-Sims-Aitken (Bré-GB-GB)

708. Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Dumas-Briscoe-Pla (Fra-USA-Fra)

709. Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Mailleux-Gutierrez-Berthon (Fra-Mex-Fra)

LMP2 Pro (15)

9. Prema Oreca 07-Gibson Viscaal-Correa-Ugran (P-B-USA-Rou)

10. Vector Sport Oreca 07-Gibson Aubry-Kaiser-Cullen (Fra-Lie-USA)

22. United Autosports Oreca 07-Gibson Hanson-Albuquerque-Lubin (GB-Por-GB)

23. United Autosports Oreca 07-Gibson Pierson-Blomqvist-Jarvis (GB-GB-GB)

28. Jota Oreca 07-Gibson Heinemeir Hansson-Rasmussen-Fittipaldi (Dan-Dan-Bré)

30. Duqueine Oreca 07-Gibson Jani-Binder-Pino (Sui-Aut-CHL)

31. WRT Oreca 07-Gibson Gelael-Habsburg-Frijns (IDN-Aut-P-B)

34. Inter Europol Oreca 07-Gibson Smiechowski-Costa-Scherer (Pol-Esp-Sui)

35. Alpine Team Oreca 07-Gibson Negrao-Rojas-Caldwell (Bré-Max-GB)

36. Alpine Team Oreca 07-Gibson Vaxivière-Milesi-Canal (Fra-Fra-Fra)

41. WRT Oreca 07-Gibson Andrade-Deletraz-Kubica (Ang-Sui-Pol)

47. Cool Racing Oreca 07-Gibson. De Gerus-Lomko-Pagenaud (Fra-Rus-Fra)

48. IDEC Sport Oreca 07-Gibson Lafargue-Chatin-Horr (Fra-Fra-All)

63. Prema Oreca 07-Gibson Pin-Kvyat-Bortolotti (Fra-Rus-Ita)

65. Panis Oreca 07-Gibson Maldonado-Van der Helm-Van Uitert (Ven-P-B-P-B)

LMP2 Pro-Am (9)

13. Tower Motorsports Oreca 07 – Gibson Thomas-Taylor-Rast (USA-USA-All)

14. Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Sales-Beche-Hanley (USA-Fra-GB)

32. Inter Europol Oreca 07-Gibson Kvamme-J. Magnussen-Fjordbach (USA-Dan-Dan)

37. Cool Racing Oreca 07-Gibson Coigny-Lapierre-Jakobssen (Fra-Fra-Dan)

39. Graff Racing Oreca 07-Gibson Lacorte-Pilet-Van der Garde (Ita-Fra-P-B)

43. DKR Engineering Oreca 07-Gibson VAN ROMPUY-DE WILDE-MARTIN (BEL)

45. Algarve Racing Oreca 07-Gibson Kurtz-Allen-Braun (USA-Aus-USA)

80. AF Corse Oreca 07-Gibson Perodo-Barnicoat-Nato (Fra-GB-Fra)

923. Racing Turkey Oreca 07-Gibson Yoluc-Gamble-D. VANTHOOR (Tur-GB-BEL)

GTE Pro-Am (21)

16. Proton Compétition Porsche 911 RSR Hardwick-Robichon-HEYLEN (USA-USA-BEL)

21. AF Corse Ferrari 488 GT Mann-Piguet-DE PAUW (GB-Fra-BEL)

25. ORT by TF Aston Martin Vantage Al Harty-Dinan-Eastwood (Oma-USA-Irl)

33. Corvette Racing Corvette C8-R Castburg-Keating-Varone (P-B-USA-Arg)

54. AF Corse Ferrari 488 GT Flohr-Castellacci-Rigon (Sui-Ita-Ita)

55. GMB Motorsport Aston Martin Vantage Dahlman Birch-Sorensen-Moller (Dan-Dan-Dan)

56. Project 1 Porsche 911 RSR-19 Hyett-Jeannette-Cairoli (USA-USA-Ita)

57. Kessel Racing Ferrari 488 GT Kimura-Huffaker-Serra (Jap-USA-Bré)

60. Iron Lynx Porsche 911 RSR-19 Schiavoni-Cressoni-PICARIELLO (Ita-Ita-BEL)

66. JMW Motorsport Ferrari 488 GT Neubauer-Prette-Petrobelli (Fra-Ita-Ita)

72. TF Sport Aston Martin Vantage Robin-Robin-Hasse-Clot (Fra-Fra-Fra)

74. Kessel Racing Ferrari 488 GT Cozzolino-Tsujiko-Yokomizo (Jap-Jap-Jap)

77. Dempsey Proton Porsche 911 RSR-19 Ried-Pedersen-Andlauer (All-Dan-Fra)

83. AF Corse Ferrari 488 GT Perez-Companc-Rovera-Wadoux (Arg-Ita-Fra)

85. Iron Dames Porsche 911 RSR-19 BOVY-Gatting-Frey (BEL-BEL-BEL)

86. GR Racing Porsche 911 RSR-19 Wainwright-Barker-Pera (GB-GB-Ita)

88. Proton Compétition Porsche 911 RSR-19 Tincknell-Iribe-Millroy (GB-GB-GB)

98. Northwest AMR Aston Martin Vantage James-Mancinelli-Riberas (USA-Ita-Esp)

100. Walkenhorst Ferrari 488 GT Hull-Haryanto-Segal (USA-IDN-USA)

777. D’Station Racing Aston Martin Vantage Hoshino-Stevenson-Fujii (Jap-GB-Jap)

911. Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Fassbender-Rump-Lietz (Irl-Est-Aut)

INNOVATIVE CAR

24. Hendrick Motorsport Chevrolet Camaro Nascar Button-Johnson-Rockenfeller (GB-USA-All)