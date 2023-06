Le PSG termine sur une 7e défaite, Monaco manque l'Europe, Auxerre relégué

Le PSG menait 2-0 après 21 minutes et a concédé une nouvelle "remontada", Paris, qui a perdu 7 rencontres cette saison et encaissé 40 buts ne termine la compétition qu'avec un point d'avance sur Lens.

Lens s'est imposé à Auxerre 1-3 avec un 3e but signé Loïs Openda (78e), son 21e de la saison. Il est le 4e meilleur buteur de Ligue 1. Mbappé avec 29 buts termine à la 1re place pour la 5e saison consécutive.

Auxerre est à la suite de cette défaite relégué en Ligue 2 car dans le même temps Nantes a assuré le minimum (1-0) contre Angers pour dépasser les Auxerrois. Les Canaris terminent 16e avec 36 points, un de plus qu'Auxerre 17e. L'AJA accompagnera Angers, Troyes et l'AC Ajaccio à l'étage inférieur. Le Havre, et Metz, qui sera confirmé lundi après la décision de la fédération au sujet du résultat du match arrêté entre Bordeaux et Rodez (0-1), vont monter en Ligue 1.

Autre désillusion celle de Monaco. L'équipe de Philippe Clement a concédé une 3e défaite de rang 1-2 contre Toulouse. Résultat, l'ASM termine 6e (65 pts) et manque l'Europe. Le coach belge dispose encore d'une année de contrat sur le Rocher mais son avenir est incertain.