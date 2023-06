Eden Hazard quitte le Real Madrid : et maintenant ?

Dans ses plans initiaux, le président Florentino Perez se voyait vendre le joueur cet été, à douze mois de la fin de son contrat, pour récupérer quelques millions d’indemnités de transfert et surtout éviter de payer son colossal salaire la saison prochaine (2,25 millions bruts/mois). Ses refus répétés de s’en aller et sa volonté d’aller jusqu’au bout de son contrat, en juin 2024, ont toutefois poussé le club à proposer une résiliation d’un commun accord. La moins mauvaise solution pour tout le monde.

Grâce à cet accord, les Merengues économiseront près de 7 millions d’euros, alors qu’Eden Hazard devrait toucher un beau chèque d’une vingtaine de millions d’euros en guise d’indemnité de départ. Tout en se retrouvant libre de décider à quoi ressemblera son avenir proche.

À 32 ans, l’ancien capitaine des Diables rouges se retrouve à un carrefour de sa carrière et même de sa vie. Cinq options s’offrent à lui : tenter de se relancer dans un grand championnat ; terminer sa carrière dans un pays exotique ; revenir en Belgique pour un dernier défi auprès de sa famille ; faire une pause et revenir par la suite ; ou profiter de cette opportunité pour s’arrêter définitivement, maintenant.

Cette dernière hypothèse paraît possible, voire probable. Même s’il avait toujours au fond de lui l’espoir de jouer et d’apporter encore un peu de bonheur à Madrid, Eden Hazard songeait déjà à ranger ses crampons à la fin de son contrat, en 2024, et avec son salaire pleinement exploité. Son gros chèque de départ pourrait le satisfaire financièrement et le tenter de mettre le football de côté pour profiter pleinement de sa famille.

Comme Platini ou Rijkaard ?

Les footballeurs qui stoppent leur carrière peu après la trentaine ne sont pas rares. Son ancien coéquipier Gareth Bale l’a d’ailleurs fait en janvier dernier, à 33 ans. En Belgique, Vincent Kompany a arrêté à 34 ans pour se concentrer sur le coaching. L’an dernier, Mousa Dembélé a également dit stop à 34 ans, pour des motifs plus personnels. Sans doute pour “redevenir une personne normale” et “avoir du temps pour prendre soin d’autres choses”, comme s’était justifié l’Allemand Philippe Lahm qui a stoppé à 33 ans.

Michel Platini (32 ans), Eric Cantona (30) se sont aussi retirés alors qu’ils étaient encore en bonne forme physique. Le Néerlandais Frank Rijkaard (32 ans) ainsi que les champions du monde français Didier Deschamps (32) et Zinédine Zidane (34) avaient quant à eux l’envie d’entamer leur deuxième carrière dans le coaching. Ce que ne devrait pas faire Eden Hazard, même s’il restera toujours proche d’une pelouse et d’un ballon.

guillement ”Je ne serai jamais détaché du football."

”Je ne serai jamais détaché du football. J’ai des enfants, j’espère qu’ils joueront au foot. Donc, je serai toujours dans le milieu, avait-il expliqué à la RTBF il y a trois mois, évoquant aussi la possibilité d’un break. Quand je parle d’arrêter, c’est peut-être sur une petite période, puis reprendre après.”

Ou un dernier défi ?

Cette option semble toutefois très peu probable. Les chances de voir le Brainois relever un dernier défi sont en revanche un peu plus élevées. Même s’il se dit fier et satisfait de cette “magnifique carrière pour un petit garçon de Braine-le-Comte”, le grand frère de Thorgan a admis qu’il “serait dommage d’arrêter comme ça”.

Désormais considéré comme un joueur “gratuit”, Hazard pourrait encore rendre quelques bons services à pas mal de clubs. Ses dernières apparitions avec les Diables à la Coupe du monde ont en tout cas rappelé qu’il possédait toujours des qualités indéniables, malgré son manque de rythme et sa perte d’explosivité ou de vitesse.

Il faut donc s’attendre à ce que l’annonce de sa rupture de contrat donne quelques envies à certains clubs. En particulier en Premier League, où Newcastle et Aston Villa se sont déjà renseignés il y a quelques mois. Une fois tous ces éléments en main, Eden Hazard pourra trancher : essayer de rallumer sa flamme, ou saluer son public. Si tel est le cas, il pourrait bien profiter de ses adieux le 17 juin prochain aux supporters des Diables rouges pour annoncer son choix.