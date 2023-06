Roland-Garros: Mertens, une victoire qui rappelle de souvenirs, "Justine et Kim sont à un autre niveau"

"Justine, c'est quatre fois. Je ne peux pas imaginer gagner quatre fois", a-t-elle expliqué la Limbourgeoise à ce propos. "Moi, je joue match par match. Je suis contente d'être au quatrième tour (NdlR : huitièmes de finale) mais j'en veux davantage, c'est sûr. Justine et Kim sont à un autre niveau que moi, parce qu'elles ont gagné beaucoup plus de Grands Chelems et des Masters, mais je suis fière d'être belge. Je suis quelqu'un qui joue au tennis, qui a fait de bons résultats, pas comme elles, mais j'ai plutôt bien joué aujourd'hui."

Qualifiée pour la deuxième année consécutive - et la troisième fois en sept participations - pour les huitièmes de finale à Roland-Garros, Elise Mertens considère en tout cas que cet héritage n'est pas trop lourd à porter.

"Pas du tout, pas du tout. Ce sont d'autres joueuses", a-t-elle poursuivi. "Comparé à toutes les deux, c'est différent. Je suis contente d'être au quatrième tour et je sais qu'elles ont vu les matchs. Le tennis belge est présent, comme du temps de Kim et Justine. Je n'ai encore jamais atteint de quart de finale ici et je vais essayer d'y arriver."