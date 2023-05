Roland-Garros: Novak Djokovic passe au 2e tour, Auger-Aliassime éliminé d'entrée par Fognini

Au prochain tour, Djokovic affrontera le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 83), tombeur de l'invité français Hugo Grenier (ATP 122).

Lundi aussi, Félix Auger-Aliassime (ATP 10), dixième tête de série, a été battu par l'Italien Fabio Fognini (ATP 130), 6-4, 6-4, 6-3. Le Canadien, qui avait dû déclarer forfait en cours de tournoi à Lyon la semaine dernière à cause d'une douleur à l'épaule, n'a pas su donner la réplique à l'ancien 7e mondial, vainqueur du Masters 1000 de Monte Carlo en 2019.

Fognini retrouvera au deuxième tour l'Australien Jason Kubler (ATP 69) qui s'est imposé en cinq manches contre le repêché argentin Facundo Diaz Acosta, 137e mondial.

Le Français Benoit Paire (ATP 149), invité, est passé non loin de créer la surprise face au Britannique Cameron Norrie, 14e mondial et tête de série N.13. Il s'est finalement incliné en cinq sets, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4 après une bataille de plus de trois heures et demie.

Norrie affrontera au prochain tour le Français Lucas Pouille, qualifié et ancien 10e joueur mondial aujourd'hui classé 675e.