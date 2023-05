Des échappées victorieuses, des prétendants attentistes, des révélations et une victoire slovène : que retenir de ce 106e Giro ?

Malgré plus de 51.000 mètres de dénivelé positif, l’affrontement entre les prétendants pour le maillot rose a été peu spectaculaire une fois le champion du monde rentré au pays. Les trois premiers du classement final n’ont gagné qu’une étape en ligne (la 16e pour Almeida) et le dernier chrono (Roglic). Au total, ils n’auront conquis que 22 secondes de bonifications, terminant souvent derrière des échappés qui avaient mené à bien leur entreprise tandis qu’eux-mêmes se neutralisaient, bien calés dans la roue de leurs sherpas respectifs.

Le Giro a consacré dix-neuf vainqueurs d’étape différents (sur 21). Seuls Remco Evenepoel et, plus surprenant, Nico Denz ont doublé.

Bon bilan belge quand même

Les conditions météorologiques pénibles, parfois dantesques, durant les deux premières semaines et une troisième avec énormément de montagne ont rendu cette édition compliquée et rude, imposant aux favoris de se montrer patients. Ces quinze premiers jours pénibles, le retour de la Covid, plusieurs chutes et la montagne ont conduit 51 coureurs, sur les 176 concurrents, à renoncer.

Vainqueur final, Primoz Roglic est le premier Slovène à inscrire son nom au palmarès du Tour d’Italie. Dix-sept nations différentes ont ainsi connu au moins un succès dans le Giro.

Lauréat dimanche à Rome de la dernière étape, Mark Cavendish a non seulement tiré sa révérence à l’épreuve italienne avec brio (grâce notamment au magnifique travail préparatoire de Geraint Thomas pour son “frère”, ancien équipier et ami), mais le Missile de Man qui sera retraité à la fin de la saison est également devenu le plus âgé vainqueur d’étape du Giro à 38 ans et 7 jours (deux mois de plus que Paolo Tiralongo en 2015). Le Cav a aussi fait mieux que le légendaire Gino Bartali en remportant sa première et sa dernière étape en Italie à 15 ans et 15 jours d’intervalle, sois six de plus que “Gino-le-Pieux” entre 1935 et 1950. Cela promet pour le Tour !

Au-delà des révélations comme Jonathan Milan, deuxième plus jeune lauréat du maillot cyclamen du classement par points après Giuseppe Saronni, ou de l’infatigable Derek Gee, le roi des deuxièmes places, on retiendra, côté belge, les bons débuts de Laurenz Rex, d’Arne Marit ou Laurens Huys, pas toujours récompensés de leurs efforts, mais surtout l’énorme travail accompli par Laurens De Plus, fidèle écuyer de Thomas et 10e au final. Un top 10 qu’Ilan Van Wilder (12e) aurait sans doute intégré s’il avait couru sa propre chance dès le départ mais le Brabançon était là pour aider au maximum son ami Remco.

”Nous étions venus avec de grandes attentes”, a commenté Van Wilder. “Nous avons remporté deux victoires d’étape, obtenue le maillot rose, mais nous avons reçu une grosse gifle quand nous avons perdu Remco, et comme si cela ne suffisait pas, nous avons continué à perdre des coureurs sur maladie. Mais, même lorsque nous n’étions plus que deux (avec Pieter Serry), nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous pouvons être fiers d’avoir rejoint Rome. Personnellement, je suis content de ma place au classement, d’autant plus que ce n’était pas mon objectif il y a trois semaines.”