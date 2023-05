Bayern Munich : Joshua Kimmich juge "étrange" le timing du licenciement de Kahn et Salihamidzic

Ce samedi 27 mai 2023, le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne au terme de la dernière journée grâce à sa victoire 1-2 à Cologne et profitant du partage de Dortmund contre Mayence (2-2). Quelques minutes après le coup de sifflet final, le club bavarois a annoncé le départ de Kahn et Salihamidzic.

Cette saison, les deux hommes ont été fortement critiqués pour ne pas avoir trouvé de remplaçant à Robert Lewandowski et pour avoir remercié l'entraîneur Julian Nagelsmann alors que le club était en tête du championnat et encore en lice en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions.

"C'est étrange d'apprendre de telles nouvelles après avoir remporté le titre dans un tel contexte. Ce sont des montagnes russes d'émotions", a conclu l'international allemand.