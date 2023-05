Malgré l’intensité de l’effort, les premiers coureurs ainsi que les premières coureuses à franchir la ligne d’arrivée des 20 Km de Bruxelles nous ont livré leurs premières réactions à chaud.

Petit florilège.

Amaury Paquet, vainqueur des 20 Km de Bruxelles : “Une nouvelle belle émotion”

”Faire le triplé, ce qu’aucun homme n’avait fait à Bruxelles jusqu’ici, c’était l’objectif. C’est une nouvelle belle émotion, comme le fait de franchir la ligne en même temps qu’une équipe du Team Tous à Bord, projet humain auquel je participe. Vu le plateau au départ, je me suis dit que ça allait être très dur. J’ai pris des risques, en jouant avec le parcours, et ça a payé. Au 9e km, j’ai vu qu’il y avait un trou à droite d’un groupe et j’y suis allé. C’est là que j’ai fait la différence. J’ai poursuivi mon effort pour finalement m’imposer avec une belle avance, même si j’avoue que Lahsene Bouchikhi (finalement 4e) m’a fait peur sur la première moitié du parcours.”

Nicolas Schyns, 2e chez les hommes : “Un beau doublé, une journée plus que parfaite”

”Je savais qu’Amaury était plus fort et qu’il allait attaquer à gauche à droite, un peu à la manière d’un coureur cycliste. C’était magnifique de le voir faire exploser ce groupe de tête en se cachant avant de placer son attaque. Je savais que je ne pouvais pas le suivre, que je devais me contenter de rester dans le petit groupe derrière lui. C’est ce que j’ai fait, avant de placer une dernière attaque à 200 mètres de la ligne d’arrivée. C’est un beau doublé, une journée plus que parfaite.”

Amaury Paquet et Nicolas Schyns. ©ennio cameriere

Hanna Vandenbussche, victorieuse des 20 Km de Bruxelles : “J’ai poussé jusqu’au bout”

”Avant jeudi, je n’avais pas encore de dossard. Je me suis seulement décidée à venir au dernier moment. C’est vraiment spécial de gagner à Bruxelles, là où j’avais fait 3e il y a deux ans. J’ai vécu à Schaerbeek. Je connaissais la fin de parcours par cœur. Je n’avais aucune idée d’où se trouvaient les autres filles durant la course. Jusqu’aux derniers 200 mètres, j’ai poussé car je ne savais pas qui était derrière. C’est seulement une fois la ligne en vue que j’ai pu profiter.”

Hanna Vandenbussche, 3e il y a deux ans, s'est imposée en 1h10.44 ©ennio cameriere

Amélie Billain, 3e chez les dames : “Un podium ici, c’est magique”

”Monter sur le podium ici à Bruxelles, c’est magique. Je suis vraiment heureuse. Vu les forces en présence au départ, je savais que ça allait être difficile. Mais j’avais cet objectif dans un coin de ma tête. J’ai fait ma course, aux sensations, et ça a payé. J’ai bien craqué dans l’avenue de Tervueren mais j’ai su maintenir ma place. Mission accomplie !”

Romain Paul, 5e chez les hommes : “Content de ma 5e place”

”Comme je le pensais, les premiers sont partis très vite. Je me suis retrouvé dans un peloton isolé, j’ai bien géré mais au final je ne suis pas parvenu à améliorer mon chrono. Disons que je suis content de cette 5e place, de ma prestation globale derrière les meilleurs, un peu moins de mon chrono. Je n’avais pas encore terminé à cette position, je la coche, en espérant pouvoir faire mieux lors des prochaines éditions.”

Daniel Fagi, 6e chez les hommes : “J’ai adoré l’ambiance”

”J’ai eu un point de côté qui m’a obligé à diminuer ma vitesse. J’étais bien placé en début de course mais je n’ai pas pu accrocher les meilleurs. Malgré tout, je suis content de ma course, content de ma 6e place. J’ai adoré l’ambiance tout au long du parcours.”