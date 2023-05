Pierre Locht et Fergal Harkin avouent leur déception : “On comptait sur Ronny Deila plus longtemps”

”Notre entraîneur nous a fait part, mercredi soir, de son choix définitif de quitter le Standard et de rejoindre le Club Bruges. Le club brugeois a pris contact avec nous pour régler les modalités inhérentes au contrat”, précise Pierre Locht, en sous-entendant la clause libératoire de 2 millions d’euros qui était présente dans le contrat de Deila. “La collaboration s’est arrêtée avec effet immédiat pour permettre à Deila de s’engager au Club Bruges.”

Mise au courant, par le Norvégien lui-même, des discussions entamées avec les Brugeois il y a quelques semaines, la direction du Standard a tout fait pour convaincre Deila de rester. “On a fait le maximum pour le convaincre de poursuivre le projet mais le choix final lui revenait. Il l’a posé et on est déçus. On comptait sur lui plus longtemps mais c’est le football.”

Valenne ad interim, déjà 50 noms pour le futur

Le directeur sportif Fergal Harkin, par ailleurs ami de Deila, n’a pas caché sa déception. “Personnellement, je ne préfère pas évoquer la situation. Mais professionnellement, c’est très difficile à accepter. Je ne suis pas d’accord avec son choix et je lui ai dit qu’il devait rester plus longtemps. Il est parti trop tôt.”

Si le Standard a mis fin à la collaboration de manière immédiate, c’est parce qu’il était impensable pour la direction liégeoise de voir Deila sur le banc lors des deux derniers matchs. La réaction des supporters, très fâchés, ne faisait pas l’ombre d’un doute non plus. “Ils sont aussi déçus que nous”, a précisé Locht à propos des fans.

Pour le reste de la saison (match contre le Cercle et déplacement à Gand), Geoffrey Valenne officiera comme T1 ad interim, avec Frazer Robertson et Joseph Laumann (coach des U23) à ses côtés. Mais la recherche d’un futur entraîneur a déjà démarré. “50 agents m’ont déjà contacté pour me proposer 50 noms. On a une longue liste qu’on va analyser. L’objectif est d’avoir notre nouveau coach pour la reprise”, a terminé Harkin, qui a défini le top 6 comme objectif la saison prochaine.