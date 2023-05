Fin de saison en eau de boudin pour le Standard. Face à Westerlo en Europe Play-offs, les Rouches ont livré une triste prestation et se sont inclinés lourdement (3-0). Cette défaite sonne officiellement le glas des espoirs européens liégeois : ce sont les Gantois qui ont assuré leur première place à la suite du nul obtenu face au Cercle (2-2).

+ Ce qu’il faut retenir de Westerlo-Standard : le pire bilan depuis 2017, le but encaissé le plus rapide de la saison et le retour de Ngoy

+ Davida pas au niveau, Melegoni absent et un Bodart qui fait ce qu’il peut : les notes des Rouches

Les Rouches n'ont toujours pas remporté le moindre match en Europe Play-offs. BELGA PHOTO JOHAN EYCKENS

L’autre douche froide du week-end pour le Standard, c’est les rumeurs insistantes qui annoncent la présence de Ronny Deila sur le banc du Club de Bruges la saison prochaine. Après le match de samedi, l’intéressé a nié avoir un quelconque accord avec les Blauw en Zwart. L’avenir du coach norvégien risque bien d’être le centre des discussions en borde de Meuse en cette fin de saison sans enjeu sportif…

+ Standard ou Club Bruges : Ronny Deila doit poser un choix

+ Les joueurs veulent que Ronny Deila reste : “J’espère que la direction lui donnera ce qu’il demande”

Dimanche en Champions Play-offs, l’Antwerp se déplaçait en Venise du Nord affronter le Club de Bruges. Le leader anversois devait l’emporter pour rester dans le rythme de la course au titre, mais ce sont bien les Brugeois qui se sont imposés (2-0).

+ Le Club de Bruges terrasse l’Antwerp et rebat les cartes des Champions Play-offs

Dans la soirée, le Racing Genk recevait l’Union Saint-Gilloise, les deux équipes ayant l’ambition de se positionner le mieux possible pour le sprint final. Finalement, les deux clubs sortent perdants en se quittant sur un nul qui ne fait les affaires que de l’Antwerp.

+ Pas de vainqueur entre Genk et l’Union, les Bruxellois désormais au coude-à-coude avec l’Antwerp en tête

En Angleterre, Manchester City a été sacré champion à la suite de la défaite d’Arsenal ce week-end. C’est le neuvième titre de l’histoire des Citizens, le cinquième glané par Kevin De Bruyne.

+ Premier League : Manchester City sacré champion d’Angleterre sans jouer… grâce à un ex-joueur de Mouscron ! (VIDEO)

+ Le Borussia Dortmund ne laisse pas filer sa chance face à Augsburg et prend la tête de la Bundesliga

Manchester City remporte son troisième titre de Premier League consécutif. ©AFP or licensors

Aussi en football :

+ À dix, l’Inter Milan s’incline à Naples malgré un but de Lukaku (vidéo)

+ Yannick Carrasco inscrit un nouveau but avec l’Atlético de Madrid en Liga (vidéo)

+ Un solo incroyable : Jérémy Doku inscrit un superbe but avec Rennes (vidéo)

Cyclisme

Deuxième victoire en quatre jours pour Nico Denz ! Samedi au Giro, l’Allemand a remporté la 14e étape courue sur 194 km entre Sierre, en Suisse, et Cassano Magnago. Le coureur de la Team DSM a réglé le sprint d’un groupe de sept coureurs étant parvenus à s’échapper. Derrière, le peloton a franchi la ligne 21 minutes après Denz, et Geraint Thomas perd son maillot rose de leader du classement général au profit de Bruno Armirail, membre de l’échappée.

+ Giro : Nico Denz s’offre un deuxième succès sur la 14e étape, Bruno Armirail prend le maillot rose

+ Tour d’Italie : Bruno Armirail nouveau maillot rose : “Je n’arrive pas à réaliser” (vidéo)

Dimanche, c’est l’Américain Brandon McNulty qui l’a remporté au bout 195 km entre Seregno et Bergame. L’Américain de chez UAE a réglé un sprint à trois devant l’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) et l’Italien Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Pas de moment frisson à signaler du côté des favoris, Bruno Armirail conserve son maillot rose.

+ Giro : McNulty s’impose dans un sprint à trois, les favoris se neutralisent

Victoire au sprint pour Brandon McNulty. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via AP) ©LaPresse

Une légende du cyclisme pourrait bien tirer sa révérence dans quelques jours… D’après la Gazzetta dello Sport, le Britannique Mark Cavendish pourrait annoncer son retrait du peloton en fin d’année 2023. Son équipe Astana a en effet convoqué les médias ce lundi pour une conférence presse “pour parler du Giro et de la suite de sa saison”.

+ Giro : Mark Cavendish annoncerait lundi son retrait en fin d’année

Et il y a aussi eu une victoire belge ce week-end : Tim Merlier s’est imposé lors de la 6e et dernière étape des Quatre jours de Dunkerque. C’est le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) qui termine en tête du classement final.

+ Quatre Jours de Dunkerque : la 6e étape pour Tim Merlier, Romain Grégoire remporte le classement général

+ Tour de Cologne : Danny van Poppel devance les Belges Milan Menten et Jasper De Buyst

Victoire de Tim Merlier lors de la dernière étape des Quatre jours de Dunkerque. ©BELGA

Moteurs

En rallye, le suspense n’aura pas duré plus d’une boucle ce samedi lors du Sezoens Rally, troisième manche de la Belgian Rally Cup. Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) a devancé de 14 secondes le Néerlandais Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally2) et de 18.3 secondes Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2). Le Hamoirien a consolidé encore un peu plus son avance au championnat absolu.

+ Sezoens Rally : Max Potty inarrêtable

Tennis

Et de 20 pour Daniil Medvedev ! Dimanche à Rome, le numéro 3 mondial a remporté le vingtième titre ATP de sa carrière. Le Russe s’est imposé face au Danois Holger Rune (ATP 7) aux Masters 1000 de Rome en deux sets 7-5 et 7-5 après 1h42.

+ Daniil Medvedev remporte son 20e titre à Rome, le 1er sur terre battue, et devient 2e mondial

20e titre ATP pour Daniil Medvedev. (AP Photo/Alessandra Tarantino) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Chez les femmes en double, notre chère Elise Mertens nationale a été sacrée ! La Louvaniste (WTP 17) s’est imposée aux côtés de l’Australienne Storm Hunter (WTA 11) face aux favorites américaines Coco Gauff (WTA 4) et Jessica Pegula (WTA 3) en deux sets : 6-4 et 6-4 après 1h20 de jeu.

+ WTA Rome : Elise Mertens enlève son 17e titre WTA en double

Basket

Le Heat, guidé par Jimmy Butler, auteur de 27 points, a encore frappé un grand coup vendredi en NBA, en s’imposant chez les Celtics (111-105) pour se détacher 2 victoires à 0, avant de recevoir deux fois, en finale de conférence Est.

+ Play-off NBA : Butler s’énerve et le Heat mate encore les Celtics

Les Nuggets, tractés par Jamal Murray, auteur de 30 de ses 37 points en première période, ont encore battu les Lakers (119-108) pour s'échapper désormais trois victoires à zéro dans leur finale de conférence Ouest, samedi en play-offs de la NBA.

+ NBA: les Nuggets se détachent, les Lakers au bord de l'élimination