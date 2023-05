Grâce à son triplé, Jérémy Perbet finit meilleur buteur du championnat : “J’en perds mes mots” (vidéo)

En grimpant sur la pelouse du stade de Rocourt, Jérémy Perbet savait qu’il devait planter un triplé pour décrocher le titre de meilleur buteur de Nationale 1. Son principal concurrent pour cette distinction individuelle, Teddy Chevalier, avait en effet planter deux buts un peu plus tôt dans la journée. L’ancien joueur de Charleroi pensait avoir réussi sa mission, en fin de première mi-temps, quand il secoua pour la troisième fois en quelques minutes les filets du pauvre gardien côtier, mais c’était sans compter sur un hors-jeu peu évident et un but annulé dans la foulée. L’attaquant a finalement dû patienter jusque dans les tout derniers instants de la partie pour arriver à ses fins.