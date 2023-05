Inondations en Émilie-Romagne : le pilote de F1 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) les pieds dans la gadoue pour aider au déblayage

Face au drame, l’annulation du GP de F1 d’Émilie-Romagne à Imola n’est évidemment qu’une broutille. Au chômage technique, le pilote Yuki Tsunoda est cependant resté dans la région. Et ce 18 mai, le souriant japonais a été mis à contribution pour déblayer les rues de la petite ville de Faenza. Une image diamétralement opposée à la propreté clinique des paddocks de F1. Mais qui s’explique : c’est en effet à Faenza que sont logées les installations de la Scuderia AlphaTauri, l’écurie italienne qui emploie le poids plume de Kanagawa. Tsunoda a donc empoigné la pelle à neige pour racler la boue dans la cité renaissante, en compagnie de Josh Kruse, responsable des réseaux sociaux de l’écurie.

Le pilote a lui-même appelé aux bonnes volontés ce 17 mai 2023. “Après une nuit horrible, la ville est durement frappée”, raconte-t-il sur Twitter. “Poussière, boue et l’odeur d’essence partout. Les habitants luttent pour trouver de la nourriture et surtout des endroits où s’abriter, après que nombre d’entre eux ont été évacués de leurs logements. Tout ce que vous pourrez faire sera apprécié”, enjoint le pilote de 23 ans en diffusant le code QR permettant d’effectuer des dons.

De quoi lui voir attribué le titre de “driver of the day” (”pilote du jour”) habituellement décerné lors des courses, non ?