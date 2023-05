Tour d’Italie : l’Allemand Nico Denz s’impose après une longue échappée, statu quo parmi les favoris

Le Britannique d’INEOS Grenadiers reste en tête du classement général, dont le podium est inchangé. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est deuxième, à deux secondes, et le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) complète le podium à 22 secondes.

La douzième étape semblait promise aux baroudeurs, avec deux ascensions catégorisées dont le Colle Braida (10,7 km à 5,9 %) à moins de trente kilomètres du terme. Trente coureurs se sont extraits du peloton en début de course, et un quatuor en a émergé à la mi-course, avec en son sein Toms Skujins, Nico Denz et Sebastian Berwick, notamment.

Seuls subsistaient ces trois coureurs à l’issue de la montée du Colle Braida, dans laquelle les favoris se sont neutralisés. Skujins et Denz ont essayé de fausser compagnie à Berwick dans les quinze derniers kilomètres, mais le Néo-Zélandais est revenu dans leurs roues pour disputer le sprint.

Dans le final que les coureurs avaient eu l’occasion de reconnaître pendant l’étape, le sprint a été lancé à 200 mètres de la ligne. Nico Denz a réagi au démarrage de ses concurrents et n’a jamais été dépassé par ceux-ci. Il a terminé devant Toms Skujins, avec quelques longueurs d’avance sur Sebastien Berwick, pour décrocher la quatrième victoire de sa carrière, la plus prestigieuse et la première cette saison. Dans le deuxième groupe, Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) a accroché la sixième place de l’étape.

Les leaders du classement général sont arrivés regroupés, environ huit minutes après le vainqueur du jour. Ceux-ci ont vécu une journée de transition, et ont refusé de s’attaquer avant une journée potentiellement décisive.

Vendredi, les grimpeurs retrouveront en effet un terrain favorable à l’occasion de la treizième étape : un passage dans les Alpes et par la Suisse, avec trois cols de première catégorie dont Crans Montana en guise d’arrivée après 199 kilomètres depuis Borgofranco d’Ivrea.