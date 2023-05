Kevin De Bruyne (Manchester City) candidat au titre de Joueur de la saison pour la Premier League

Lauréat de cette récompense en 2020 et 2022, De Bruyne peut devenir le premier joueur à être sacré à trois reprises. Le Diable Rouge aura face à lui son équipier norvégien Erling Haaland, le Norvégien Martin Odegaard (Arsenal) et les Anglais Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) et Kieran Trippier (Newcastle).