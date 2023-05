Circuit de Wallonie: Jordi Meeus débloque son compteur cette saison après une course écourtée

La course a été neutralisée pendant environ 1 heure et 15 minutes à la suite d'un accident impliquant des motos de la course. Le parcours, qui devait être de 183,8 kilomètres, a été raccourci de 45 kilomètres en évitant un passage dans la région des Lacs de l'Eau d'Heure et en ramenant les circuits locaux à un seul au lieu de trois.

Meeus succède au palmarès à l'Italien Andrea Pasqualon.