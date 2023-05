Le mausolée de Pelé a été inauguré à Santos

Près de cinq mois après la mort de Pelé, le mausolée de la légende du football brésilien a été inauguré dans la ville portuaire de Santos, où le “roi” Pelé a joué la plus grande partie de sa carrière en club avant d’évoluer quelque temps au New York Cosmos. “Cela a été fait avec beaucoup d’amour par des gens qui l’ont connu et qui ont vécu avec lui. Il a donc l’essence de ce qu’il était”, a déclaré le fils de Pelé, Edinho, lors de l’inauguration de la salle dans la tour du cimetière “Memorial Necrópole Ecumênica”, comme l’a rapporté le portail d’information brésilien “G1”. “C’est très noble, très simple et très agréable”.