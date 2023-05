Samedi, le RWDM a été sacré champion de Challenger Pro League ! Les Bruxellois se sont imposés face au RSCA Futures et joueront la saison prochaine en Pro League. Une montée qui a été fêtée comme ils se devaient par les supporters bruxellois, eux qui redoutent au bonheur après des années de galère…

Dans la soirée en Pro League, le Standard a pratiquement fait ses adieux à la possibilité de jouer l’Europe la saison prochaine. Face à Westerlo, les Rouches ont mené 2-0 jusqu'au temps additionnel. C’est dans ces ultimes minutes que les Campinois ont inscrit deux buts coup sur coup (2-2), contraignant les Liégeois au match nul. Le Standard est actuellement deuxième des Europe Play-offs avec 7 points de retard sur Gand – vainqueur 0-4 contre le Cercle samedi – alors qu’il ne reste que 3 journées à disputer.

Les Rouches ont déçu face à Westerlo. ©Vincent Kalut

Dimanche, l’Antwerp accueillait le Club de Bruges dans un choc qui promettait du spectacle. Et le public du Bosuil a été servi : menés par deux buts, The Great Old est parvenu à renverser le cours de la rencontre et à l’emporter en fin de match (3-2). Une victoire ô combien importante pour les Anversois, en quête d’un titre de champion depuis 66 ans.

Dans la soirée, l’Union Saint-Gilloise accueillait le KRC Genk. Malheur au perdant, qui n’aurait alors plus son destin en main dans la course au titre. Et ce sont les Unionistes qui l’ont emporté, assez largement même avec une victoire par trois buts d’écart (3-0).

Aussi en football :

Cyclisme

Samedi, la huitième étape du Giro a consacré l’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost), auteur d’une incroyable échappée en solitaire et vainqueur avec plus de 2 minutes d’avance sur ses poursuivants. Remco Evenepoel s’était lui fait surprendre par Primoz Roglic dans les 10 derniers kilomètres, le Slovène ayant gagné 14 secondes à l’arrivée.

Le Belge aura se revanche le lendemain. Sur un chrono de 35 kilomètres, le Belge s’est imposé avec une petite seconde d’avance sur Geraint Thomas et deux sur Tao Geoghegan Harts. Remco Evenepoel reprend ainsi le maillot rose de leader, bien qu’il aurait pu espérer creuser davantage l’écart sur ses poursuivants.

Délivrance pour Greg Van Avermaet : le Belge a remporté dimanche les Boucles de l’Aulne. Le champion olympique 2016 n’avait plus gagné une course depuis le 15 septembre 2019 ! Il a réglé au sprint un peloton réduit, devançant Florian Vermeersch de Lotto-Dstny.

©BELGA

Moteurs

Malédiction pour Thierry Neuville ! Sur le rallye du Portugal, 5e manche du championnat du monde WRC, le Belge, en bonne position, a connu des problèmes techniques qui l’ont relégué à la cinquième place du classement final. C’est le Finlandais et champion du monde en titre Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) qui a remporté – comme l’an passé déjà – le rallye portugais.

Performance namuroise en deux roues ! Barry Baltus (Fieten Olie Racing GP) a pris la 7e place du GP de France de Moto2 dimanche sur le circuit Bugatti du Mans. Le Namurois de 19 ans a signé le meilleur résultat de sa jeune carrière.

Basket

Les Los Angeles Lakers de LeBron James se sont qualifiés pour la finale de la conférence Ouest du championnat NBA de basket. La veille, Denver a aussi rejoint la finale en corrigeant Phoenix.

