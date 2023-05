N1, D2 ACFF: suivez notre multilive (DIRECT)

Le Patro Eisden champion ? En cas de meilleur résultat que Liège, en déplacement à La Louvière, le titre serait acté pour les Limbourgeois. De leur côté, les Loups doivent battre les Sang et Marine, sans quoi la troisième place serait promise aux Francs Borains. Dans la lutte pour le maintien, l'Antwerp et Ninove, tous deux à l'extérieur, n'ont pas le droit à l'erreur. En D2, Acren et Ganshoren ouvrent la 34ème et dernière journée.