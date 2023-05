”Tout va bien” assure Novak Djokovic à la veille de son retour à la compétition à Rome

”Et puis quand on n’a plus 25 ans, je pense qu’on ressent plus les choses (sourire). Il faut un peu plus de temps, j’imagine, pour récupérer. Mais je me sens bien”, a insisté le joueur qui fêtera ses 36 ans le 22 mai.

Après avoir manqué la tournée nord-américaine sur dur (Indian Wells et Miami) faute de vaccin anticovid, Djokovic s’est blessé au coude droit juste avant d’effectuer son retour à la compétition à Monte-Carlo début avril. Il y a perdu dès son second match, en 8es de finale. Puis il a perdu en quarts à Banja Luka avant de déclarer forfait à Madrid.

”La compétition me manque”, a-t-il assuré jeudi.

Le N.1 mondial, qui cèdera sa place au sommet de la hiérarchie de l’ATP à Carlos Alcaraz à l’issue du Masters 1000 de Rome quels qu’en soient les résultats, doit affronter vendredi au deuxième tour l’Argentin Tomas Etcheverry (ATP 61).