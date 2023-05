Mondiaux de judo: Ryheul battue par la championne olympique: "J'ai montré que j'avais réalisé des progrès"

"Je quitte ce championnat avec un sentiment positif", a-t-elle confié à l'Agence BELGA à l'issue de sa journée. "Il y a évidemment de la déception, mais j'ai montré que j'avais réalisé des progrès. J'étais arrivée avec l'ambition d'aller le plus loin possible et de voir quel était mon niveau. Dans le combat contre Krasniqi, j'ai pu constater qu'elle avait encore nettement plus d'expérience que moi, ce qui lui a permis de garder son calme dans les moments importants. Elle est costaude et c'est ce qui a fait la différence au final. C'est dommage, mais comparé à mes combats précédents contre elle, il y avait une nette amélioration."

Amber Ryheul avait commencé sa journée par une victoire sur pénalités au golden score contre la Mongole Sosorbaram Lkhagvasürengiin (IJF 20), avant de battre par ippon à 5 secondes de la fin la Portugaise Maria Siderot (IJF 32) alors qu'elle menait déjà d'un waza-ari.

"Je tire comme enseignements de ce championnat du monde que je continue à progresser et que je peux m'appuyer sur mes points forts. Je vais continuer à travailler ma confiance et peaufiner mes techniques et je suis convaincue qu'avec l'aide de mon entourage, je vais y arriver."