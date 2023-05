Le tour final débute en D3 alors qu'en N1, le titre se joue et Liège ne doit pas se louper à la maison contre Tessenderlo. La Louvière doit aussi engranger les trois points s'il veut toujours croire au podium. En D2, Namur et Tubize se disputent la troisième place pendant que Solières, Jette et l'Union SG B luttent pour leur maintien.