Samedi en Play-offs champions, l’Union Saint-Gilloise a vaincu le signe indien. Les hommes de Karel Geraerts se sont imposés face au Club de Bruges (1-2) et se relancent dans la course au titre. Un triomphe ô combien symbolique quand on sait que Teddy Teuma et les siens avaient perdu le championnat l’an passé face à ces mêmes Brugeois en Play-offs. Plus fort encore : la dernière victoire des Bruxellois face au Blauw en Zwart remonte à… 1964 !

Une défense impeccable et une attaque efficace: l’Union a été quasi parfaite, à Bruges. ©BELGA

Dimanche soir, c’était un duel au sommet qui opposait l’Antwerp et le KRC Genk. Le vainqueur de la Coupe est parvenu renverser le Racing et a l’emporter (2-1). Grâce à cette victoire, l’équipe de Mark Van Bommel s’empare de la première place du championnat. L’Antwerp, l’Union et Genk se tiennent avec un point d’écart : le suspense est de mise dans ces Play-offs !

En Europe Play-offs, le Standard a loupé le coche. Les Rouches avaient l’occasion de réaliser la bonne opération du week-end à domicile face à La Gantoise. Malheureusement pour Ronny Deila et sa bande se sont inclinés face à de roublards Buffalos (1-2). Les Gantois prennent 5 points d’avance sur les Liégeois et disposent d’une sérieuse option pour jouer l’Europe.

Samedi en Espagne, le Real Madrid a garni encore un peu plus une salle à trophées déjà pleine à craquer. Samedi, les Merengue affrontaient les Basques d’Osasuna en finale de la Coupe du Roi. Les hommes d’Ancelotti n’ont pas été brillants, mais ils ont pu compter sur un doublé de leur game changer Rodrygo pour l’emporter (2-1).

Le Real Madrid a remporté la 20e Coupe du Roi de son histoire. ©RealMadrid

Aussi en football :

Cyclisme

Ce week-end, c’était le lancement du Giro ! Du 6 au 28 mai, 176 coureurs parcourront l’Italie et la Suisse pour tenter de décrocher le prestigieux maillot rose. Parmi les favoris, deux noms ressortent en particulier : le Slovène Primož Roglič et notre compatriote Remco Evenepoel.

Samedi lors du premier contre-la-montre entre Fossacesia Marina et Ortona, le champion du monde belge a éclaboussé la course de son talent et l’a emporté avec 22 secondes d’avanc.

Tour d'Italie - Remco Evenepoel domine le chrono d'ouverture et prend d'emblée le pouvoir ©BELGA

Dimanche, c’est sur un sprint que la deuxième étape s’est jouée. C’est l’Italien de Bahrain Victorious Jonathan Milan qui s’est imposé. Remco Evenepoel conserve son maillot rose.

Un autre Belge a été décroché une victoire ce week-end. Arnaud De Lie a remporté ce samedi le Grand Prix du Morbihan, au terme des 188 km séparant Josselin de Plumelec en l’emportant dans un sprint en montée. Le lendemain, le Wallon a échoué de peu sur le Tro Bro Leon en terminant à la deuxième place derrière Giacomo Nizzolo.

Moteurs

En F1, Max Verstappen a remporté la seconde édition du GP de Miami, lui qui l’avait déjà emporté il y a un an. Alors qu’il avait débuté à la neuvième place au départ, le Néerlandais est remonté avec une facilité déconcertante jusqu’aux deux premières places, où il a bataillé avec Sergio Pérez. C’est finalement Super Max qui est passé devant au 48e tour et qui décroche la 38e victoire de sa carrière.

Tennis

Doublé pour l’enfant prodige du tennis espagnol ! Carlos Alcaraz a remporté pour la seconde année consécutive l’ATP de Madrid. L’Hispannique a renouvelé son titre aux dépens de l’Allemand Jan-Lennard Struff, 65e mondial et lucky loser, 6-4, 3-6, 6-3.

Chez les femmes, c’est Aryna Sabalenka qui l’a emporté à Madrid pour la seconde fois de sa carrière. La Biélorusse s’est imposée sen finale face à la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale.

C’est une défaite lourde conséquence qu’a connue David Goffin samedi à Aix-en-Provence. Le Liégeois s’est incliné sur terre battue en deux sets 6-4, 6-2 contre l’Américain Tommy Paul. Suite à aux différents revers enregistrés dernièrement, le Belge va sortir du top 100 mondial pour la première fois depuis juillet 2014.

David Goffin est éjecté en dehors du top 100 mondial. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Victoire belgo-néerlandaise en France samedi. Associée à Bibiane Schoofs, Greet Minnen a remporté le double au tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo, une épreuve sur terre battue dotée de 115.000 dollars.

Basket

En NBA, Boston a déjà repris l’avantage du terrain après sa victoire 102-114 sur le terrain de Philadelphie pour la troisième manche de la demi-finale des playoffs de la Conférence Est. De leur côté, les Lakers ont concassé les Warriors (127-97) pour mener deux victoires à une dans leur demi-finale de conférence, Miami prenant pareil avantage contre New York (105-86).

