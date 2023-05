Le film “Super Mario Bros” fait un carton au box office avec 1 milliard de dollars de recettes (vidéo)

Le film d’animation inspiré du jeu du même nom, produit par Universal, Nintendo et Illumination studios, a réalisé ce week-end au Canada et aux États-Unis 40 millions de dollars de recettes, restant ainsi en tête du classement.

Depuis sa sortie le week-end de Pâques, le film d’animation a accumulé plus de 490 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord et 532 millions de dollars supplémentaires à travers le reste du monde, selon Exhibitor, soit un total mondial de 1,02 milliard de dollars en quatre semaines.

Il s’agit du premier long-métrage à dépasser ce seuil cette année, et seulement le 10e film d’animation, selon le magasine spécialisé The Hollywood reporter.

Le plombier à salopette et moustache devance au box-office nord-américain le film d’horreur de Warner Bros “Evil Dead Rise”, qui pour son second week-end dans les salles nord-américaines a enregistré 12,2 millions de dollars de recettes. Cela amène le Cabinet d’analyse Exhibitor Relations Co. à faire un clin d’oeil sur le fait que Nintendo a le potentiel d’être le prochain Marvel.

Le Synopsis

Alors que Mario et son frère Luigi sont en mission plombière pour réparer une canalisation souterraine, les deux personnages découvrent un univers merveilleux et inattendu. Malgré eux, les deux frères sont séparés et Mario part à la recherche de Luigi à travers ce qui devient une aventure incroyable.

Dans sa quête, Mario ne sera pas seul. Le champignon Toad l’aidera et la Princesse Peach, à la tête du royaume, sera de bons conseils en termes de techniques de combat. Cette super équipe lui permettra de faire aboutir sa mission.