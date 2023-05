Pour les Sang et Marine, cette montée sonne comme le début d’une nouvelle ère. Depuis l’arrivée de la direction actuelle, le club a trouvé une stabilité et se reconstruit petit à petit. Ces retrouvailles avec le monde professionnel sont attendues depuis le milieu des années 1990.

Pour voir trace du dernier passage de Liège au deuxième échelon du football belge, il faut remonter à 2010. Il y a 15 ans, les Liégeois montaient de D3 (selon l’ancien format des compétitions) en Exqi League (D2), où ils jouèrent durant deux saisons. Mais à l’époque, cette division n’était pas professionnelle et n’avait pas la même allure que celle que va connaître Liège avec des clubs comme le Beerschot, Zulte Waregem, Ostende, Seraing et, peut-être le Standard B et/ou le RWDM.

Au niveau administratif, les Rouge et Bleu sont prêts à rejoindre la Challenger Pro League puisqu’ils ont obtenu directement la licence, grâce à un important travail abattu en coulisses par la direction et dirigé de main de maître par Pierre François, le directeur général du club.

Au-delà du volet administratif, il existe d’autres chantiers sur lesquels le club travaille déjà.

Effectif

Cette saison, le RFCL compte un noyau de 23 joueurs, dont 20 de champ, ce qui est peu à côté d’autres équipes de la série. Il y a cependant quelques noms bien connus comme Perbet, Lambot, Loemba… Au total, 15 des 23 éléments sont sous contrat professionnel mais pour huit d’entre eux, il arrive à expiration au 30 juin. À ce sujet, on n’en sait pas davantage puisque les joueurs et la direction ne se sont pas encore prononcés… ou rencontrés dans la majorité des cas. Seul Yannick Reuten a déjà décidé de signer à Lokeren-Temse. Selon le règlement, Liège devra disposer, au 1er septembre, d’au moins 19 joueurs sous le statut de sportif rémunéré.

Durant le mercato, il ne faut pas s’attendre à une flopée de transferts mais bien à un recrutement ciblé pour tenter de tenir la route en Challenger Pro League. Il est en tout cas certain que le noyau doit être renforcé. Mais à ce sujet, tant la direction avec Pierre François que le staff avec Gaëtan Englebert et Eric Deflandre savent ce qu’il en est et les folies financières ne font pas partie des habitudes de la maison.

Staff

L’ambiance paraît excellente au sein du staff actuel. Le mentor Gaëtan Englebert sera toujours à la barre la saison prochaine, accompagné d’Eric Deflandre. La volonté semble être de continuer également avec Pierre Drouguet (gardiens) et Sébastien Huyghe (préparation physique) mais un accord doit être trouvé car le football n’est pas leur seul métier. François Simons et Hubert Thewissen, qui s’occupent notamment du matériel, devraient tirer leur révérence.

Structure

Pierre François ne l’a jamais caché : il est venu pour aider le club à retrouver le monde pro mais aussi pour chercher des investisseurs sérieux pour tenter de pérenniser le club dans le monde professionnel. À ce sujet, même si des rumeurs courent, le silence est le plus total. Dans un premier temps, on ne devrait pas voir de grande révolution au sein de la direction. Il y a par contre plusieurs personnes à trouver pour d’autres fonctions : responsable technique et administratif, supporter liaison officer, responsable presse, etc. Au niveau des jeunes, des choses sont aussi à remettre en ordre.

Infrastructures

Si Liège a obtenu son sésame, tout en ayant le droit de continuer à évoluer dans ses installations, de nombreuses questions persistent autour des aménagements à effectuer à Rocourt. Sur le sujet, la direction préfère ne pas s’étendre pour l’instant mais le travail avance. Il n’est bien entendu pas question de nouveau stade puisque les infrastructures actuelles permettent de jouer chez les pros. Si le club venait à être candidat à la montée en D1A, les plans seraient bien sûr revus. L’éclairage est aux normes (refait à la fin de la saison dernière) et le synthétique, très abîmé, sera changé. Il faudra aussi assurer au maximum la sécurité à Rocourt en délimitant bien les espaces, en permettant aux supporters adverses de pénétrer dans les installations sans croiser ceux des Rouge et Bleu, etc. Un local sécurité aux normes devra également voir le jour, tout comme une plateforme pour les caméras et commentateurs. La tribune de presse devrait également être retravaillée et un local pour les journalistes sera mis en place. Bref, les espaces seront redistribués car la place disponible ne permet pas de s’étendre outre mesure.