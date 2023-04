Giannis Antetokounmpo s'agace en conférence de presse: “Ce n’est pas un échec, c’est une étape jusqu’au succès”

Lors de cette réponse presque philosophique, Giannis Antetokounmpo se défend comme il peut de cette saison compliquée. “Oh mon dieu… tu m’as posé la même question l’année dernière, Éric. Est-ce que tu as une promotion tous les ans? Dans ton travail ? Non ok. Donc tous les ans, ton travail est un échec ? Oui ou non ? Non.”

Le moins que l'on puisse dire c’est que le joueur n’a pas apprécié la question du journaliste Eric Nehm, du journal The Athletic. “Tous les ans, tu travailles pour quelque chose, un but. Pour avoir une promotion, être capable de prendre soin de ta famille, avoir une maison pour eux, prendre soin de tes parents, etc. Ce n’est pas un échec, c’est une étape jusqu’au succès. Il y a toujours des étapes pour y arriver. Michael Jordan a joué pendant 15 ans, il a gagné 6 titres de champion, les autres 9 années étaient des échecs ? C’est ce que tu me dis.” Pour le joueur de basket, il n’y a pas d’échecs dans le sport, il y a des mauvais et des bons jours. Des fois on gagne, des fois on perd, espérons que ces mots représentent réellement la pensée du joueur et qu’il prend les choses aussi positivement.