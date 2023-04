Best of foot local : Loris Giuliano fait de nouveau parler de lui, une histoire de maîtresse et un titre acquis en 38 secondes

1. Loris fait de nouveau des siennes

Le Youtuber Loris Giuliano a de nouveau mis le feu aux poudres lors de la rencontre entre Durbuy et Marloie. Si contrairement au match aller, le match a pu aller à son terme, les joueurs de Durbuy semblent s’être montrés menaçants en fin de rencontre, et le directeur sportif adverse, Samuel Lefèbvre, a été obligé d’appeler la police pour évacuer les troupes. “Nous sommes tous rentrés dans notre vestiaire, mais les Durbuysiens restaient dans le couloir, derrière notre porte, sans doute pour en découdre. J’ai donc appelé la police, qui nous a escortés jusqu’à la sortie. Ils sont venus avec quatre combis. Notre délégué (Lionel Mulder) et la compagne d’un joueur ont pris des coups dans l’aventure. Le Youtubeur (Loris Giuliano) prend un malin plaisir à mettre de l’huile sur le feu et ils filment tout avec trois ou quatre caméras. On peut se demander s’ils ne font pas tout pour créer un maximum de buzz. Il y a eu beaucoup de provocations de leur part. De notre côté, nous avions bien dit à nos joueurs de ne pas réagir. Mais quand cela va trop loin, c’est compliqué de rester de marbre.”

2. Une histoire de maîtresse

Si Warnant ne montera pas en Nationale 1 malgré le titre acquis en D2 ACFF suite à un problème de licence, les hommes de Stéphane Jaspart ont quand même pu faire la fête lors de la rencontre, perdue, contre Namur. Et l’un des plus fidèles du club, Eric Cornelis, s’est distingué d’une des phrases du week-end. “J’ai pour habitude de dire en rigolant que Warnant est ma maîtresse, mais vu le temps que je passe au club depuis quelques jours, j’ai carrément envie de dire que le club est devenu ma femme”, rigole le CQ.

3. Un titre en 38 secondes

En troisième provinciale liégeoise, Honsfeld a pu faire la fête. Et pour cause, la bande de Pascal Jost a dominé Spa et ainsi décroché le Saint Graal grâce à une victoire acquise après seulement 38 secondes, par l’intermédiaire d’une tête rageuse de Daniel Henkes.

4. La triste fin de Haversin

jean-François Grégoire se montrait particulièrement véhément suite au forfait acté de son équipe à Evelette. Le coach de Haversin regrettait l’incidence que peut avoir d’un point de vue sportif une telle décision. “Je ne pensais pas que ça se ferait vraiment, regrette le T1 Jean-François Grégoire. Quand ça s’est confirmé, j’ai aussitôt envoyé un message à Régis Diluzolele pour m’en excuser. Pour l’éthique sportive, je ne suis pas d’accord avec ce forfait, qui a de lourdes conséquences : il n’y a plus que 2 points entre Chevetogne et Évelette et les équipes se rencontrent la semaine prochaine.” Triste, déçu, voire dégoûté, le coach haversinois veut cependant remettre l’église au milieu du village, et défendre aussi son secrétaire. “C’est facile de tirer sur le pianiste, enchaîne J-F. Mais Fred est tout seul pour gérer le club. Il a ses raisons et elles sont bien plus complexes que ce qu’on peut croire.”

5. La baffe du week-end

Du côté d’Olloy, les semaines se suivent et se ressemblent. Et la réception de Tarcienne B s’est finalement déroulée avec comme résultat, la claque du week-end puisque les visiteurs se sont imposés 0-22. Et le grand bonhomme de cette rencontre est Laurent Milioni puisque le joueur a inscrit plus de sept buts en faveur des siens.