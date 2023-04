Liège-Bastogne-Liège: abandon de Tadej Pogacar ! (Direct à 14h30)

La Doyenne des classiques est là. Avec ses 258 kilomètres et ses 4300 mètres de dénivelé positif, ses côtes mythiques et, surtout, un duel attendu par toute la planète cyclisme entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Duel qui n'aura finalement pas lieu puisque Tadej Pogacar a été contraint à l'abandon suite à une chute avec Mikkel Honoré à 170 kilomètres de l'arrivée.