Coupe d'Europe de judo: Une médaille d'argent et deux de bronze pour les judokas belges à Dubrovnik

Batchaev (IJF 316) a perdu sa finale contre l'Allemand Jano Ruebo (IJF 165), sur un hansoku-make. Au premier tour, un waza-ari avait suffi au golden score contre le Néerlandais Jelle van Teijlingen, non classé. Le Suédois Olof Hermoddson (IJF 157) a ensuite été écarté sur ippon, avant le Français Ange Ordanh Horina Moucketo, non classé, grâce à un waza-ari. En quart de finale, Batchaev a éliminé l'Albanais Indrit Cullhaj (IJF 323) sur ippon au golden score, avant un nouveal ippon en demi-finale contre le Serbe Filip Jovanovic (IJF 188).

En -66 kg, Deny Altemirov a décroché une médaille de bronze en venant à bout du Croate Nikola Zorotovic, non classé, sur un ippon en fin de combat. Altemirov s'était incliné en demi-finale conte le Kazakh Gumar Kyrgyzbayev (IJF 200) sur un ippon au golden score. Il avait réussi un ippon lors des trois combats précédents face à des adversaires non classés: au deuxième tour contre l'Autrichien Patrick Hinterberger, puis contre l'Allemand Johann Voigt et l'Italien Francesco Cargneluti.

Alessia Corrao (IJF 96) a elle aussi remporté la médaille de bronze, en -63 kg, grâce à un ippon contre la Néerlandaise Kamile Nalbat (IJF 147). Elle avait débuté par deux ippons, contre la Néerlandaise Zara White puis la Kazakhe Moldir Beisenova, non classées. En quart, deux waza-ari lui ont donné la victoire contre l'Allemande Malin Fischer (IJF 181), mais un ippon de l'Allemande Dena Pohl (IJF 254) a coupé la progression de Corrao en demi-finale.

En -57 kg, Eveline Delbaen (IJF 168) s'est elle inclinée dans son combat pour la médaille de bronze, après deux waza-ari concédés face à l'Israélienne Maya Leopold (IJF 143). Elle avait débuté son tournoi par une victoire sur ippon contre la Kazakhe Sevara Nishanbayeva (IJF 33) avant d'enchaîner sur un double waza-ari contre la Tchèque Kristyna Polaskova, non classée. Battue sur ippon par la Française Léa Baudry (IJF 222), elle a été envoyée en repêchages, où elle a battu la Néerlandaise Emma Nalbat (IJF 211) avec deux waza-ari, puis l'Autrichienne Julia Sommer (IJF 215) sur simple waza-ari.

Marie Sadouni, non classée, a été éliminée au premier tour du tournoi -63 kg sur ippon contre la Croate Nina Simic, non classée, puis en repêchage, sur un ippon de la Norvégienne Rosa Alsgaard, non classée.

Jente Verstraeten (IJF 117) a connu le même sort en -48 kg, battue par les Françaises Coralie Gilly puis Elodie Macabrey, non classées, sur ippon.

En -66 kg, Robbe Demets (IJF 174) s'est défait du Monténégrin Emil Sinanovic, non classé, pour son premier combat, au deuxième tour, avec un waza-ari. Il s'est ensuite incliné contre l'Italien Marco Valerio Feliziani, non classé, sur le même résultat.

Dries Ponnet, 380e mondial en -73 kg et également exempté de premier tour, a été battu sur ippon lors de son premier combat contre l'Israélien Guy Kochav (IJF 344).

