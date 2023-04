Charleroi-Malines ne sera finalement pas rejoué : la CBAS inflige un score de forfait aux Zèbres

Dans un premier temps, le Conseil de discipline du football professionnel avait décidé que la rencontre devait être rejouée à huis clos suite à un vice de procédure. Plusieurs clubs ont fait appel de cette décision devant la CBAS comme Malines, Westerlo, Anderlecht et le Cercle. La CBAS leur a donc finalement donné raison.

Cette décision est importante en vue de la fin de la phase classique et des Playoffs 2. Au classement, Charleroi reste 8e avec un point d’avance sur Anderlecht. La différence réside dans le fait qu’il reste deux matchs à jouer pour les deux équipes, et non plus trois pour les Zèbres.