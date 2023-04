Davide Ballerini sprinte pour la 43e place au Tour de Flandres et chute lourdement (vidéo)

Une chute provoquée par Theuns

Victime de plusieurs chutes durant la course, le coureur italien de chez Quick Step s’est retrouvé dans le final en compagnie du champion de Belgique et équipier Tim Merlier, ainsi que d’Edward Theuns. Et si les trois hommes ont voulu sprinter pour la 43e place, le dernier cité a malheureusement fait un écart qui a envoyé le sprinter italien dans les barrières. En sang au niveau du genou, des coudes et au visage, Davide Ballerini a finalement terminé la course trois minutes après ces deux compagnons de fortune, avec le probable sentiment d’avoir pris des risques complètement inutiles.