N1, D2-D3 ACFF: suivez notre multilive (en direct dès 15h)

Couvin et Gosselies vont continuer à lutter pour leur survie en D3A. Le premier recevra Onhaye (2e). Le second accueillera lui Tamines, toujours pas mathématiquement sauvé. L'objectif est le même pour Meix et Libramont en D3B. Les deux équipes feront face à Durbuy et Raeren. Notons aussi en D2 le déplacement de Tubize chez le leader Warnant.