De Dortmund à Munich, comment Thomas Tuchel a atteint les sommets… en se faisant virer partout

Difficile de faire plus symbolique que cela. Pour ses grands débuts au Bayern Munich, l’entraîneur de 49 ans passe de l’autre côté du miroir dans lequel il s’est regardé sept années plus tôt. En mars 2016, lorsqu’il se préparait à recevoir les Bavarois avec l’opportunité de recoller à deux points de leur place de leader.

À ce moment-là, tout roulait pour celui qui s’était créé une réputation en faisant briller Mayence durant cinq saisons (2009-2014) avant de prendre une année sabbatique puis d’accepter le défi de Dortmund. Et même si le titre lui a finalement échappé, ses superbes résultats lui ont permis d’être élu meilleur entraîneur de la saison 2015-2016 en Bundesliga.

"Beaucoup de gens ont regretté que cela se soit terminé à Dortmund, moi aussi."

La deuxième campagne débutait tout aussi bien. Avec des bons résultats en Ligue des champions et en championnat, dont son premier succès contre le Bayern. Mais, malgré un impressionnant taux record (jamais atteint depuis) de 63 % de victoires à la tête du club, la direction décidait de le licencier le 30 mai… trois jours après avoir remporté la Coupe d’Allemagne.

”Beaucoup de gens ont regretté que cela se soit terminé à l’époque, moi aussi. Mais cela fait six ans, et c’est trop lointain pour que je sois rancunier”, a commenté Tuchel lorsqu’il a été questionné sur le BVB.

Dans la foulée, l’Allemand préférait une nouvelle fois prendre du repos et du recul. Avec une autre saison sabbatique pour se donner le temps de réfléchir, malgré les approches… du Bayern Munich qu’il avait convaincu grâce à son sens tactique, son souci du détail et la discipline imposée à ses joueurs. Il a finalement accepté de devenir l’entraîneur du PSG pour la saison suivante.

À la tête de cette équipe de stars (Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria, Buffon, Alves…), Thomas Tuchel a remporté six trophées en deux saisons et demie. Avec au passage cette défaite en finale de la Ligue des champions contre… le Bayern, qui reste malgré tout le plus beau parcours de l’histoire du club sur la scène européenne.

Quelques mois plus tard, l’entraîneur allemand était limogé à cause de nouveaux différends avec ses supérieurs, en désaccords avec la politique de recrutement qu’il voulait mener. Une fois encore, le natif de Krumbach s’en est allé la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli, et en ayant réussi à gérer un groupe de stars, à l’instar de ce qui l’attend à Munich.

"Mon départ de Chelsea a été un choc."

Schéma assez identique à Chelsea, où il rebondit un mois plus tard en sautant sur l’occasion d’entraîner en Premier League. À la différence près que, en plus d’avoir relancé en championnat l’équipe qui s’était perdue sous Frank Lampard, il est allé soulever la Ligue des champions au nez et à la barbe du Real Madrid. Et là aussi, ce sont des tensions internes qui ont mis fin à son séjour. Cette fois, avec le nouveau propriétaire du club londonien, Todd Boehly, qui voulait marquer le début de son mandat en prenant plusieurs décisions fortes.

”Ça a été un choc, a confié Tuchel ce vendredi. Il y a eu une réunion à 8 heures du matin qui a été très courte. Je ne voulais pas passer beaucoup de temps à parler aux personnes qui ont pris cette décision. Nous pensions que nous étions sur une voie importante pour construire quelque chose. C’était définitivement une relation spéciale, c’était comme une famille.”

Même si son point de vue n’a pas toujours été suivi par celui de ses patrons successifs, Thomas Tuchel a prouvé que ses méthodes – un lien fort avec son groupe, une stabilité défensive et un jeu offensif à la fois fluide et efficace – fonctionnaient. Il a gagné partout où il est passé. Et c’est bien de cela qu’a besoin le Bayern à ce moment précis de la saison où il faudra batailler en championnat avec Dortmund et en Ligue des champions avec Manchester City, que Tuchel a appris à battre depuis l’Angleterre.

”Il n’est pas nécessaire de discuter de ses qualités, elles sont impressionnantes. Sa carrière en témoigne également, a d’ailleurs relevé Oliver Kahn, le P-DG du Bayern. Nous avions besoin d’un entraîneur comme lui qui a acquis beaucoup d’expérience, également à l’étranger”, a ajouté le directeur sportif Hasan Salihamidžić.