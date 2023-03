3.600 km à vélo en une semaine: le Belge Matthieu Bonne bat un record mondial

Parti lundi dernier depuis l'Arizona, il aura pédalé au total pendant 130 heures, pour établir un nouveau record mondial de distance à vélo en une semaine, avalant en sept jours 3.619 kilomètres. Le précédent record s'élevait à 3.590 kilomètres sur le même laps de temps.

guillement Je veux inspirer les gens. Je veux leur montrer que s'ils y croient, tout est possible

L'athlète s'est autorisé trois heures de sommeil toutes les 24 heures. En moyenne, il a roulé quotidiennement 500 kilomètres.

Des conditions dantesques, une seule crevaison

L'Arizona a été le théâtre de l'exploit singulier de cet athlète hors normes. "Avec mes parents, j'ai commencé à travailler sur l'idée de battre le record du monde de cyclisme en solitaire en 7 jours. Nous avons cherché un endroit approprié et Phoenix, dans l'État américain de l'Arizona, s'est avéré être l'endroit idéal en raison de son paysage impressionnant et de son climat favorable", précise-t-il.

Son périple n'a pas été de tout repos. Dès le deuxième jour, les évènement sont venus (tenter de) lui mettre des bâtons dans les roues. Matthieu Bonne a dû affronter des vents violents et énormément de pluie.

"Le troisième jour, j'ai dû me mettre à l'abri d'un violent orage pendant trois heures. Dans une semaine où chaque minute compte et où chaque kilomètre est important, c'était un coup dur. Heureusement, j'avais encore de la marge grâce à ma bonne première journée (NDLR: bouclée après 570 km d'effort).

guillement Le dernier jour, je pouvais à peine m'asseoir sur ma selle

Sur son total de 3.619 kilomètres, le sportif a été victime d'une seule crevaison, le sixième jour, mais a pu rapidement remonter sur son deux-roues.

"C'était sans doute la plus dure semaine de ma vie", a-t-il raconté peu après son arrivée vers minuit. "Passer 20 heures par jour sur un vélo tout en accumulant un tel manque de sommeil, l'impact sur le corps est énorme. Le dernier jour, je pouvais à peine m'asseoir sur ma selle. Toucher mes jambes avec un doigt me faisait horriblement mal. Comment ai-je fait pour ne pas abandonner? Je veux inspirer les gens. Je veux leur montrer que s'ils y croient, tout est possible. L'esprit est tellement plus fort qu'on ne le pense. Ici, à Phoenix, une équipe de cinq personnes m'a aussi accompagné. Si j'avais dû les décevoir, j'aurais eu beaucoup de mal à l'avaler."

Avide de défis et de records

À seulement 29 ans, Mathieu Bonne n'est pas un inconnu des performances hors normes. Il a déjà relevé des défis impressionnants. A son tableau de chasse: le Marathon des Sables, un Ironman, l'ascension du Mont Blanc et la première traversée de la Manche à la nage pour un Belge.

En mai dernier, il avait réalisé huit triathlons complets sur huit îles canariennes différentes.