NBA : Dallas dépose plainte après sa défaite suite à "la pire erreur de l'histoire de l'arbitrage" (vidéo)

L'anecdote aurait pu prêter à sourire... si Dallas n'avait pas perdu la rencontre de deux petites unités seulement. Furieux de la décision, les Mavericks ont décidé de porter plainte auprès des instances afin de faire rejouer cette rencontre. Malgré tout, les chances de Dallas d’obtenir gain de cause sont quasi nulles. La NBA n’a accepté une protestation pour une erreur d’arbitrage qu’à six reprises dans son histoire et une seule fois dans les 41 dernières années.